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Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах - РИА Новости, 09.09.2024
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08:30 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/suhogruz-1971515541.html
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах - РИА Новости, 09.09.2024
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах
Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:30
2024-09-09T08:30
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СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции . "У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова", - говорится в сообщении. Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.
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дарданеллы, россия, турция, в мире
Дарданеллы, Россия, Турция, В мире
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах

Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции .
«
"У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова", - говорится в сообщении.
Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.
Инцидент не сказался на движении других судов.
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2 сентября, 12:44
 
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