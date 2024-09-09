https://ria.ru/20240909/suhogruz-1971515541.html
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах - РИА Новости, 09.09.2024
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах
Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:30
2024-09-09T08:30
2024-09-09T08:30
дарданеллы
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции . "У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова", - говорится в сообщении. Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.
https://ria.ru/20240902/mid-1969954037.html
дарданеллы
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, россия, турция, в мире
Дарданеллы, Россия, Турция, В мире
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах
Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок