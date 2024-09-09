https://ria.ru/20240909/suhogruz-1971515541.html

Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах

Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах - РИА Новости, 09.09.2024

Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах

Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:30

2024-09-09T08:30

2024-09-09T08:30

дарданеллы

россия

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции . "У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова", - говорится в сообщении. Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.

https://ria.ru/20240902/mid-1969954037.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дарданеллы, россия, турция, в мире