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Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань - РИА Новости, 15.12.2024
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17:08 15.12.2024 (обновлено: 17:29 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tanker-1989319637.html
Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань
Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань - РИА Новости, 15.12.2024
Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:08
2024-12-15T17:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
тамань (станица)
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
южная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.&quot;Второе судно после дрейфа село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж в составе 14 человек находится на судне, связь с ними поддерживается, планируется эвакуация&quot;, — говорится в заявлении.Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация. С танкера "Волгонефть-212" спасли 12 моряков, один человек погиб.После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20241215/delo-1989315295.html
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россия
тамань (станица)
керченский пролив
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, тамань (станица), керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Тамань (станица), Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань

Второй поврежденный танкер сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
«

"Второе судно после дрейфа село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж в составе 14 человек находится на судне, связь с ними поддерживается, планируется эвакуация", — говорится в заявлении.

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Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация. С танкера "Волгонефть-212" спасли 12 моряков, один человек погиб.
После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияТамань (станица)Керченский проливФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Южная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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