https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

Крупные пожары на складах в России в 2024 году

Крупные пожары на складах в России в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024

Крупные пожары на складах в России в 2024 году

в Норильске в Красноярском крае загорелся склад на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри находятся емкости с ацетоном и пеллеты. На месте пожара... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:46

2024-10-07T12:46

2024-10-07T12:46

справки

россия

пожары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964079514_222:0:838:347_1920x0_80_0_0_f4d8c38e7008c69a077463fc5a206eed.png

7 октября в Норильске в Красноярском крае загорелся склад на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри находятся емкости с ацетоном и пеллеты. На месте пожара работают 12 специалистов и 6 единицы техники. 5 октября в Красноярском крае загорелся склад, на котором находилось свыше трех тысяч тонн гороха. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. В этот же день пожар был потушен. Пострадавших нет. 4 октября в селе Бабяково Воронежской области загорелся склад с пропиленом площадью две тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, с пожаром боролись 90 специалистов и 28 единиц техники. В этот же день пожар был потушен.19 сентября в подмосковном поселке Мирный загорелась кровля металлического ангара на площади 2,2 тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 специалистов и 14 единиц техники. 20 сентября пожар был потушен. По данным МЧС РФ, информации о пострадавших не поступало. 19 сентября в подмосковной деревне Апаринки загорелся склад на площади 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали 85 человек личного состава и 24 единицы техники. По данным пресс-службы МЧС РФ, информация о пострадавших не поступала. Пожар был потушен 21 сентября. 18 сентября в приморском Уссурийске загорелся склад со стройматериалами. В МЧС РФ уточнили, что огнем охвачены пять зданий на площади три тысячи квадратных метров. В тушении задействовано 19 единиц пожарной техники и 71 человек личного состава.В ночь на 16 августа в Ленинградской области пожар произошел в ангаре. Площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". В 07.20 открытое горение было ликвидировано. 15 августа в подмосковных Люберцах пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода. По информации местных властей, загорелся склад с декорациями. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В 12.40 пожар был ликвидирован. В тушении пожара использовались 33 единицы пожарной техники и 95 человек личного состава. 4 августа в ростовском Азове возник пожар на территории промзоны. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. Позже пожар удалось локализовать, а к утру 5 августа ликвидировать открытое горение.4 августа в Северодвинске Архангельской области возник пожар на складе со стройматериалами. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.19 июля в городском округе Талдом в Подмосковье возник пожар в цельнометаллическом ангаре, где хранилось машинное масло. Пожар был локализован и потушен на площади 4,2 тысячи квадратных метров. 9 июля в городе Кировске Мурманской области произошел пожар на территории промышленного предприятия, где загорелся склад апатит-нефелинованого концентрата. По сообщению пресс-службы МЧС России, загорелась кровля здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.4 июля в селе Чемодановке Бессоновского района Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По уточненной информации МЧС России горела кровля металлического ангара. На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники. 5 июля стало известно, что пожар был потушен. По данным областного главка МЧС, никто не пострадал. 3 июля в городе Березовский Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов на площади две тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации возгорания были привлечены более 20 человек и восемь единиц техники. Был также привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.30 июня в Братске Иркутской области на складе готовой продукции вспыхнул пожар на площади шесть тысяч квадратных метров. На месте работали 26 специалистов и 9 единиц техники. Был также задействован пожарный поезд. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пострадавших в результате инцидента нет.27 июня в городе Любим Ярославской области загорелся склад с обувью на площади 4,8 тысячи квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания. К тушению были привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет. 28 июня пожар был потушен на площади пять тысяч квадратных метров.18 июня в селе Пикетное Омской области загорелся склад с зерном на площади 2,6 тысячи "квадратов". В тот же день пожар был ликвидирован. 3 июня в Новосибирске вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, горела кровля здания на площади 4,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара работали 66 человек и 20 единиц техники. В этот же день пожар был локализован на площади 2,45 тысячи квадратных метров, а затем ликвидирован. По данным пресс-службы ГУМЧС по Новосибирской области, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.30 мая на востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание на площади четыре тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 40 единиц техники и более 120 человек, а также авиация. В этот же день пожар был ликвидирован. По данным МЧС РФ, пострадавших нет. 24 мая в селе Атаманово Красноярского края загорелась кровля склада на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали пять единиц техники и 20 человек. В этот же день пожар был ликвидирован. 22 мая в Саранске (Мордовия) загорелся склад с макулатурой на площади две тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали 65 спасателей и 16 единиц техники. 23 мая пожар удалось ликвидировать. 19 мая в краснодарском хуторе Ленина загорелась кровля склада овощной базы на площади три тысячи квадратных метров. Пожар тушили 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. В этот же день пожар был локализован на площади одна тысяча "квадратов", а затем полностью потушен.11 мая в Наро-Фоминске (Московская область) загорелся склад, где хранились горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Огонь был локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. В этот же день огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади одной тысячи квадратных метров.В ночь на 9 мая в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) загорелся склад морского торгового порта на площади пять тысяч квадратных метров. В этот же день пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров. На месте работали 55 специалистов и 15 единиц техники. Также на тушении задействовали личный состав двух воинских частей. В результате пожара частично обрушилась кровля, было повреждено строительное оборудование, пластиковые и лакокрасочные изделия. По данным управления МЧС по региону, пострадавших в результате ЧП нет. 2 мая в Новосибирске загорелось здание склада на площади четыре тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, борьбу с огнем вели 90 человек и 30 единиц техники. Пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В этот же день открытый огонь на складе был ликвидирован. 30 апреля в подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 30 человек. В тот же день пожар был ликвидирован.13 апреля в Калуге загорелся склад с пиломатериалами на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 49 специалистов и 16 единиц техники. В тот же день пожар был ликвидирован.7 апреля в поселке Индустриальный Краснодарского края произошел пожар в двух ангарах с материалами для изготовления обуви на площади 1,8 тысячи квадратных метров. 8 апреля пожар был полностью ликвидирован.28 марта Вешкайме в Ульяновской области загорелся склад птицефабрики "Вешкаймская" на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. К тушению были привлечены 11 человек личного состава и четыре единицы техники.29 февраля в подмосковном Раменском загорелся склад на площади три тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС России, позже огонь перешел на соседний склад, пожар был локализован на площади 4,5 тысячи "квадратов". 1 марта пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.17 февраля в Кемерове произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода. По данным пресс-службы МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщило ведомство, никто не пострадал – люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. 31 января в поселке Муромцево Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложнялось высокой горючей загрузкой в здании. Борьбе с огнем вели 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала. 25 января в городе Бодайбо на севере Приангарья загорелось складское помещение магазина строительных материалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава. Как сообщили в ГУМЧС по Иркутской области, пострадавших в результате инцидента нет. 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад маркетплейса Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. 14 января днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Как сообщили в пресс-службе торговой площадки, при пожаре пострадали два человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь. 11 января в поселке Гаврилов-Ям Ярославской области загорелась кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Существовала угроза распространения на соседние здания. К тушению привлечено более 30 человек и 11 единиц техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары