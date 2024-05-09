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В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в порту
В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в порту - РИА Новости, 09.05.2024
В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в порту
Площадь пожара на складе морского торгового порта в Петропавловске-Камчатском составила 2 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает управление МЧС... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:16
2024-05-09T06:16
2024-05-09T06:16
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь пожара на складе морского торгового порта в Петропавловске-Камчатском составила 2 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает управление МЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на четверг на территории морского вокзала, возгорание произошло в одноэтажном бетонном складском здании с двускатной крышей. Людей там не было. На месте работали 55 специалистов и 15 единиц техники. Также на тушении задействовали личный состав двух воинских частей. Пожару присвоили второй, повышенный ранг вызова. "Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в помещении склада, расположенного на территории морского торгового порта в Петропавловске-Камчатском. Из-за позднего сообщения о возгорании, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений большая часть кровли склада была объята пламенем. Площадь возгорания составила порядка 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС. В результате пожара частично обрушилась кровля, повреждено строительное оборудование, пластиковые и лакокрасочные изделия. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, причина возгорания выясняется, добавили в МЧС. Камчатская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности. Ход проверки на контроле у Дальневосточной транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура
В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в порту
В Петропавловске-Камчатском загорелся склад морского торгового порта