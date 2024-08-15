https://ria.ru/20240815/pozhar-1966356164.html

Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены

Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены - РИА Новости, 15.08.2024

Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены

Причины пожара на территории завода в подмосковных Люберцах пока не установлены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:01

2024-08-15T12:01

2024-08-15T12:01

происшествия

люберцы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Причины пожара на территории завода в подмосковных Люберцах пока не установлены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар вспыхнул в четверг на территории Ухтомского завода в Люберцах - по информации местных властей, загорелся склад с декорациями. По данным МЧС, площадь пожара возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечен вертолет. "Будут устанавливаться в процессе дознания по факту пожара в ходе следственных действий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах возгорания.

https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html

люберцы

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)