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Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены
Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены - РИА Новости, 15.08.2024
Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены
Причины пожара на территории завода в подмосковных Люберцах пока не установлены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:01
2024-08-15T12:01
2024-08-15T12:01
происшествия
люберцы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Причины пожара на территории завода в подмосковных Люберцах пока не установлены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар вспыхнул в четверг на территории Ухтомского завода в Люберцах - по информации местных властей, загорелся склад с декорациями. По данным МЧС, площадь пожара возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечен вертолет. "Будут устанавливаться в процессе дознания по факту пожара в ходе следственных действий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах возгорания.
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происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Причины пожара на заводе в Люберцах пока не установлены
Причины пожара на территории завода в подмосковных Люберцах пока не установлены