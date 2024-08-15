https://ria.ru/20240815/pozhar-1966429962.html
Пожар на заводе в Люберцах потушили
Пожар на заводе в Люберцах потушили - РИА Новости, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах потушили
Ликвидирован пожар на территории завода в подмосковных Люберцах, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:44
2024-08-15T16:44
2024-08-15T16:44
происшествия
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ликвидирован пожар на территории завода в подмосковных Люберцах, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. "В 12 часов 40 минут была дана ликвидация", - сказал Полетыкин журналистам на пресс-подходе. Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в Люберцах. "В 8 часов 35 минут на пункт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на территории бывшего завода Ухтомского в Люберцах. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен второй повышенный ранг пожарной опасности, который в последствии был поднят до третьего ранга", - сказал он журналистам. Полетыкин добавил, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет, повышения уровня аварийной опасности не наблюдается. По его словам, для ликвидации пожара использовались 33 единицы пожарной техники и 95 человек личного состава.
https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html
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происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Люберцах потушили
МЧС: пожар на территории завода в подмосковных Люберцах ликвидировали
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ликвидирован пожар на территории завода в подмосковных Люберцах, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.
"В 12 часов 40 минут была дана ликвидация", - сказал Полетыкин журналистам на пресс-подходе.
Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в Люберцах.
"В 8 часов 35 минут на пункт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на территории бывшего завода Ухтомского в Люберцах. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен второй повышенный ранг пожарной опасности, который в последствии был поднят до третьего ранга", - сказал он журналистам.
Полетыкин добавил, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет, повышения уровня аварийной опасности не наблюдается.
По его словам, для ликвидации пожара использовались 33 единицы пожарной техники и 95 человек личного состава.