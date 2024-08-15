https://ria.ru/20240815/pozhar-1966429962.html

Пожар на заводе в Люберцах потушили

Пожар на заводе в Люберцах потушили - РИА Новости, 15.08.2024

Пожар на заводе в Люберцах потушили

Ликвидирован пожар на территории завода в подмосковных Люберцах, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:44

2024-08-15T16:44

2024-08-15T16:44

происшествия

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ликвидирован пожар на территории завода в подмосковных Люберцах, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. "В 12 часов 40 минут была дана ликвидация", - сказал Полетыкин журналистам на пресс-подходе. Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в Люберцах. "В 8 часов 35 минут на пункт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на территории бывшего завода Ухтомского в Люберцах. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен второй повышенный ранг пожарной опасности, который в последствии был поднят до третьего ранга", - сказал он журналистам. Полетыкин добавил, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет, повышения уровня аварийной опасности не наблюдается. По его словам, для ликвидации пожара использовались 33 единицы пожарной техники и 95 человек личного состава.

https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html

https://ria.ru/20240815/pozhar-1966399682.html

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)