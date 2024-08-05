Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 05.08.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240805/pozhar-1964141505.html
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 05.08.2024
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:08
происшествия
ростовская область
азов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964027368_0:28:690:416_1920x0_80_0_0_bead4c44ad186d451ecf365b6450e08d.jpg
РИА Новости / Динамика дняКрупный пожар в промзоне и на складе в Азове Ростовской области полностью потушен, сообщил губернатор
ростовская область
азов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964027368_82:0:674:444_1920x0_80_0_0_283118e7b20e5bc9d11838feda6906ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, азов
Происшествия, Ростовская область, Азов
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили

Голубев: крупный пожар в промзоне и на складе в Азове полностью потушен

© МЧС России/TelegramМесто пожара в промзоне в Азове Ростовской области
Место пожара в промзоне в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в промзоне в Азове Ростовской области
Читать ria.ru в
РИА Новости / Динамика дня
Крупный пожар в промзоне и на складе в Азове Ростовской области полностью потушен, сообщил губернатор
 
ПроисшествияРостовская областьАзов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала