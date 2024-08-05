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Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 05.08.2024
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:08
происшествия
ростовская область
азов
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РИА Новости / Динамика дняКрупный пожар в промзоне и на складе в Азове Ростовской области полностью потушен, сообщил губернатор
ростовская область
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происшествия, ростовская область, азов
Происшествия, Ростовская область, Азов
Крупный пожар в промзоне в Ростовской области полностью потушили
Голубев: крупный пожар в промзоне и на складе в Азове полностью потушен