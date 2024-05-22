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В Саранске загорелся склад с макулатурой

В Саранске загорелся склад с макулатурой - РИА Новости, 22.05.2024

В Саранске загорелся склад с макулатурой

В Саранске горит склад с макулатурой на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:40

2024-05-22T20:40

2024-05-22T21:11

происшествия

саранск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Саранске горит склад с макулатурой на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Мордовии огнеборцы МЧС России тушат пожар на складе. В Саранске горит бумага и макулатура, предварительно, на 2 000 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении. Как позже уточнили в МЧС России, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, пожар ликвидируют 65 спасателей и 16 единиц техники.

саранск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)