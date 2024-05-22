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В Саранске загорелся склад с макулатурой
В Саранске загорелся склад с макулатурой - РИА Новости, 22.05.2024
В Саранске загорелся склад с макулатурой
В Саранске горит склад с макулатурой на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:40
2024-05-22T20:40
2024-05-22T21:11
происшествия
саранск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Саранске горит склад с макулатурой на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Мордовии огнеборцы МЧС России тушат пожар на складе. В Саранске горит бумага и макулатура, предварительно, на 2 000 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении. Как позже уточнили в МЧС России, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, пожар ликвидируют 65 спасателей и 16 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саранск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саранске загорелся склад с макулатурой
МЧС: в Саранске горит склад с макулатурой на площади 2 тысячи квадратных метров