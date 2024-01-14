https://ria.ru/20240114/pozhar-1921275536.html

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге - РИА Новости, 14.01.2024

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, проводится проливка и разбор конструкций, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:21

2024-01-14T14:21

2024-01-14T14:26

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, проводится проливка и разбор конструкций, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Добавляется, что проводится проливка и разборка конструкций.ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск 13 января площадь горения в завалах составляла четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.

https://ria.ru/20240114/sklad-1921274542.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)