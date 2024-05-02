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В Новосибирске загорелось здание склада - РИА Новости, 02.05.2024
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12:05 02.05.2024 (обновлено: 15:31 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pozhar-1943439422.html
В Новосибирске загорелось здание склада
В Новосибирске загорелось здание склада - РИА Новости, 02.05.2024
В Новосибирске загорелось здание склада
Здание склада загорелось на площади порядка 4 тысяч квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:05
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происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 2 мая - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 4 тысяч квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Станционная, 60/1, корпус 86. Происходит возгорание в складском помещении на площади 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 16 единиц техники."По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелось здание склада

В Новосибирске загорелся склад на площади четыре тысячи квадратных метров

© МЧС России/TelegramТушение пожара в здании склада в Новосибирске
Тушение пожара в здании склада в Новосибирске
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в здании склада в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 2 мая - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 4 тысяч квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Станционная, 60/1, корпус 86. Происходит возгорание в складском помещении на площади 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 16 единиц техники.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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