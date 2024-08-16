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Открытое горение в ангаре в Ленобласти ликвидировали
Открытое горение в ангаре в Ленобласти ликвидировали - РИА Новости, 16.08.2024
Открытое горение в ангаре в Ленобласти ликвидировали
Открытое горение в ангаре в Ленинградской области ликвидировано, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:59
2024-08-16T07:59
2024-08-16T07:59
ленинградская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Открытое горение в ангаре в Ленинградской области ликвидировано, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. Ранее сообщалось, что ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован. "В 07:20 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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ленинградская область, происшествия, россия
Ленинградская область, Происшествия, Россия
Открытое горение в ангаре в Ленобласти ликвидировали
ГУМЧС по Ленинградской области: открытое горение в ангаре ликвидировано