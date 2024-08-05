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В Архангельской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 05.08.2024
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04:50 05.08.2024 (обновлено: 10:13 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/pozhar-1964054035.html
В Архангельской области потушили пожар на складе
В Архангельской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 05.08.2024
В Архангельской области потушили пожар на складе
Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T04:50
2024-08-05T10:13
происшествия
архангельская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северодвинск
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. В ведомстве отмечали, что, согласно предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны. В 21.23 мск пожарные ликвидировали открытое горение. Уточнялось, что внутри здания хранились стройматериалы."В Архангельской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.
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архангельская область
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происшествия, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северодвинск
Происшествия, Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северодвинск
В Архангельской области потушили пожар на складе

МЧС: в Архангельской области потушили пожар на складе

© МЧС России/TelegramМесто пожара на складе в Северодвинске Архангельской области. 4 августа 2024
Место пожара на складе в Северодвинске Архангельской области. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара на складе в Северодвинске Архангельской области. 4 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. В ведомстве отмечали, что, согласно предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны. В 21.23 мск пожарные ликвидировали открытое горение. Уточнялось, что внутри здания хранились стройматериалы.
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"В Архангельской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАрхангельская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северодвинск
 
 
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