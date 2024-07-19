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В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом
В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 19.07.2024
В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:25
2024-07-19T21:25
2024-07-19T21:25
происшествия
московская область (подмосковье)
талдом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар начался в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло
Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС.
2024-07-19T21:25
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происшествия, московская область (подмосковье), талдом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Талдом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом
МЧС: в Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом