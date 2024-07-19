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В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом

В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 19.07.2024

В Подмосковье потушили открытый огонь в ангаре с машинным маслом

Открытое горение ликвидировано в ангаре в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:25

2024-07-19T21:25

2024-07-19T21:25

происшествия

московская область (подмосковье)

талдом

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар начался в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/sochi-1960810687.html

московская область (подмосковье)

талдом

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение ангара, в котором хранится моторное масло Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС. 2024-07-19T21:25 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), талдом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия