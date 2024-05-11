https://ria.ru/20240511/pozhar-1945270163.html
В Наро-Фоминске произошел крупный пожар
В Наро-Фоминске произошел крупный пожар - РИА Новости, 11.05.2024
В Наро-Фоминске произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в здании в Наро-Фоминске, огонь локализован на 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:39
2024-05-11T17:39
2024-05-11T17:46
происшествия
наро-фоминск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в здании в Наро-Фоминске, огонь локализован на 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."В 17.08 пожар в здании по адресу: Наро-Фоминск, улица Погодина, дом 93, локализован", - сказал собеседник агентства.,Как сообщает телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале, в Наро-Фоминске горит склад, в частности, амбар, где хранится поликарбонат.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Наро-Фоминск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Наро-Фоминске произошел крупный пожар
Пожар в Наро-Фоминске локализовали на площади 2,8 тысячи квадратов