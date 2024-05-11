https://ria.ru/20240511/pozhar-1945270163.html

В Наро-Фоминске произошел крупный пожар

В Наро-Фоминске произошел крупный пожар - РИА Новости, 11.05.2024

В Наро-Фоминске произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в здании в Наро-Фоминске, огонь локализован на 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:39

2024-05-11T17:39

2024-05-11T17:46

происшествия

наро-фоминск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в здании в Наро-Фоминске, огонь локализован на 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."В 17.08 пожар в здании по адресу: Наро-Фоминск, улица Погодина, дом 93, локализован", - сказал собеседник агентства.,Как сообщает телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале, в Наро-Фоминске горит склад, в частности, амбар, где хранится поликарбонат.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html

наро-фоминск

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, наро-фоминск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)