Биография Брижит Бардо
© AP PhotoБрижит Бардо во время прибытия в аэропорт Орли, Париж, Франция, 1965 год
© AP Photo
Брижит Бардо во время прибытия в аэропорт Орли, Париж, Франция, 1965 год
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Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо (полное имя – Брижит Анн-Мари Бардо, Brigitte Anne-Marie Bardot) родилась 28 сентября 1934 года в Париже в буржуазно-католической семье. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей.
Вместе со своей младшей сестрой Мари-Жанной Брижит получила строгое воспитание.
Училась в католическом учебном заведении Institut de la Tour в Париже. С семи лет обучалась классическому танцу.
В 1948 году поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца в Париже (Парижская консерватория, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris), где три года посещала класс русского хореографа Бориса Князева.
В 14 лет впервые снялась как фотомодель для журнала "Сад моды"(Jardin des Modes), а в 1949 году ее фотография впервые появилась на обложке популярного журнала Elle. Она привлекла Роже Вадима, который был помощником режиссера Марка Аллегре. Знакомство с ним повлияло на всю дальнейшую жизнь и карьеру будущей актрисы. В 1952 году Брижит вышла за него замуж.
В том же году она дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе.
В 1952 году Бардо также сыграла свою первую главную роль в мелодраме "Манина, девушка без покрывала" режиссера Вилли Розье.
С 1952 по 1956 годы актриса снялась в 17-ти картинах – лирических комедиях и мелодрамах. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала Брижит Бардо звездой мировой величины. Картина шокировала европейских зрителей из-за сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе. Но в США фильм стал сенсацией. На Бардо обрушиласьмировая популярность. Пресса сообщала о каждом шаге актрисы, каждой ее роли, подробностях личной жизни. Папарацци стали преследовать актрису.
В 1959 году Бардо вышла замуж за актера Жака Шарье, от которого в 1960 году родила сына Николя. После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье.
С начала 1960-х годов актриса отошла от своей главной темы, снимаясь в основном в коммерческих фильмах. Главные роли в картинах "Бабетта идет на войну"(1959) и "Вива, Мария!"(1965) утвердили ее статус звезды мирового кино.
В 1961 году Брижит Бардо снялась в главной роли в фильме "Истина" режиссера Анри-Жоржа Клузо. По единодушному мнению французской критики, Бардо в этом фильме достигла высот подлинной трагедии.
В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде (США) в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
Среди других популярных картин Бардо – "Парижанка" (1957), "В случае несчастья" (1958), "Знаменитые любовные истории" (1961), "Три шага в бреду" (1968), "Шалако" (1968), "Послушницы" (1970), "Ромовый бульвар" (1971), "Нефтедобытчицы" (1971) "Дон Жуан 73" (1973) и др.
Одной из последних киноработ актрисы стала роль в комедии "История про Колино-юбочника" в 1973 году. После завершения сьемок Бардо объявила об уходе из кинематографа.
За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась в более чем пятидесяти кинокартинах, исполнила более 70 песен.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников