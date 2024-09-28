https://ria.ru/20240928/bardo-1975075774.html

Биография Брижит Бардо

Биография Брижит Бардо - РИА Новости, 28.09.2024

Биография Брижит Бардо

Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо (полное имя – Брижит Анн-Мари Бардо, Brigitte Anne-Marie Bardot) родилась 28 сентября 1934 года в Париже в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:25

2024-09-28T02:25

2024-09-28T02:25

справки

брижит бардо

париж

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Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо (полное имя – Брижит Анн-Мари Бардо, Brigitte Anne-Marie Bardot) родилась 28 сентября 1934 года в Париже в буржуазно-католической семье. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. Вместе со своей младшей сестрой Мари-Жанной Брижит получила строгое воспитание.Училась в католическом учебном заведении Institut de la Tour в Париже. С семи лет обучалась классическому танцу. В 1948 году поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца в Париже (Парижская консерватория, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris), где три года посещала класс русского хореографа Бориса Князева.В 14 лет впервые снялась как фотомодель для журнала "Сад моды"(Jardin des Modes), а в 1949 году ее фотография впервые появилась на обложке популярного журнала Elle. Она привлекла Роже Вадима, который был помощником режиссера Марка Аллегре. Знакомство с ним повлияло на всю дальнейшую жизнь и карьеру будущей актрисы. В 1952 году Брижит вышла за него замуж.В том же году она дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1952 году Бардо также сыграла свою первую главную роль в мелодраме "Манина, девушка без покрывала" режиссера Вилли Розье. С 1952 по 1956 годы актриса снялась в 17-ти картинах – лирических комедиях и мелодрамах. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала Брижит Бардо звездой мировой величины. Картина шокировала европейских зрителей из-за сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе. Но в США фильм стал сенсацией. На Бардо обрушиласьмировая популярность. Пресса сообщала о каждом шаге актрисы, каждой ее роли, подробностях личной жизни. Папарацци стали преследовать актрису.В 1959 году Бардо вышла замуж за актера Жака Шарье, от которого в 1960 году родила сына Николя. После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье. С начала 1960-х годов актриса отошла от своей главной темы, снимаясь в основном в коммерческих фильмах. Главные роли в картинах "Бабетта идет на войну"(1959) и "Вива, Мария!"(1965) утвердили ее статус звезды мирового кино.В 1961 году Брижит Бардо снялась в главной роли в фильме "Истина" режиссера Анри-Жоржа Клузо. По единодушному мнению французской критики, Бардо в этом фильме достигла высот подлинной трагедии.В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде (США) в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом. Среди других популярных картин Бардо – "Парижанка" (1957), "В случае несчастья" (1958), "Знаменитые любовные истории" (1961), "Три шага в бреду" (1968), "Шалако" (1968), "Послушницы" (1970), "Ромовый бульвар" (1971), "Нефтедобытчицы" (1971) "Дон Жуан 73" (1973) и др.Одной из последних киноработ актрисы стала роль в комедии "История про Колино-юбочника" в 1973 году. После завершения сьемок Бардо объявила об уходе из кинематографа. За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась в более чем пятидесяти кинокартинах, исполнила более 70 песен. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, брижит бардо, париж