Похороны актрисы Брижит Бардо прошли на морском кладбище в Сен-Тропе

ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Похороны французской актрисы Брижит Бардо прошли на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, передает в среду телеканал BFMTV.
Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. Ранее муж Бардо Бернар Д'Ормаль рассказал в интервью журналу Paris Match, что причиной смерти его супруги стал рак.
"Похороны Брижит Бардо завершились на морском кладбище Сен-Тропе", - говорится в материале.
© REUTERS / Manon CruzПохороны французской актрисы Брижит Бардо на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции
На похоронах присутствовали в том числе певица Мирей Матье и лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что Бардо на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать - художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
