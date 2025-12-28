Редкая красавица и яркий оппонент Макрона: чем поражала Брижит Бардо

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Павел Сурков, Юлия Зачетова. На 92 году жизни умерла французская актриса, модель и общественный деятель Брижит Бардо. Ее имя давно превратилось в культурный код XX века. Икона стиля и одна из самых узнаваемых персон своего времени, она задала образ женской красоты, который десятилетиями копировали, обсуждали и переосмысливали. Ее биография сложилась как череда резких поворотов, громкой славы, добровольных отказов и редкой внутренней независимости.

Символ эпохи

Она казалась почти вечной — как сама красота. В любом перечне главных див прошлого столетия имя Брижит Бардо неизменно оказывалось в первой пятерке. В разные годы ее выбирали моделью для бюста Марианны — государственного символа Франции. Прежде всего она олицетворяла женское совершенство и свободу, такую дерзкую и привлекательную.

Балетное детство

Мать Брижит занималась балетом и мечтала привить дочери любовь к высокому танцу. Юная Бардо училась у Бориса Князева, хореографа русского происхождения, известного суровой дисциплиной. Он ходил по залу со стеком, ученицам от него доставалось. В те далекие годы подобные методы (физические наказания) воспринимались как вполне допустимые, хотя сегодня выглядят жестко, даже дико.

Балетной карьеры не вышло. Как вспоминала сама Бардо, ей не хватило усердия и терпения. Зато остались осанка и походка, которые позже сводили с ума миллионы зрителей.

Первые съемки и первый роман

Она выбрала путь фотомодели, и уже в пятнадцать лет ее снимки появились в журналах. Именно там Брижит заметил молодой режиссер Роже Вадим. Их роман был бурным и стал определяющим. Узнав об этом, отец Бардо пригрозил отправить ее прочь из Франции, в Англию — на учебу. Брижит так переживала, что даже попыталась покончить с собой, но ее вовремя спасли.

Путь в кино

Она постепенно начинает сниматься, а в 19 в первый и последний раз сыграла на театральной сцене. Вадим всячески поддерживал Брижит, настаивал на том, что ей следует получить артистическое образование. Но главную роль судьба ей уготовила в картине мужа. Роже Вадим снимает "И Бог создал женщину" — чувственное и яркое кино, где партнером Бардо стал неотразимый Жан-Луи Трентиньян. Ну а саму Бардо начинают сравнивать с главными красавицами мирового кино — Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Ей начинают поступать предложения даже из Голливуда — вот она, заслуженная слава!

Но брак с Роже Вадимом в результате распался: на съемках у Брижит случился роман с Трентиньяном, и режиссер расстался со своей музой.

Мировая слава

Она продолжает активно сниматься, ее слава — уже международная. В СССР Брижит полюбили после комедии Кристиана-Жака "Бабетта идет на войну", а прически "под Бардо" так и стали называть: "Бабетта". Актриса превратилась в символ красоты, икону стиля.

Она участвует в самых престижных кинопостановках, ее снимают известные режиссеры, в том числе, великий экспериментатор Жан-Люк Годар. Он отдал ей роль в картине "Презрение", которую Бардо много лет считала одной из самых удачных своих работ.

Добровольный уход из кино

Она болезненно воспринимала саму мысль о старении на экране. В 1973 году, достигнув 40 лет, Бардо объявила об официальном завершении актерской карьеры. Ее не могли уговорить даже на небольшие эпизоды. В автобиографии "Инициалы Б. Б." она писала, что никогда не относилась к кино слишком серьезно и трудилась лишь ради заработка, отдав ему лучшие годы жизни.

Интерес Бардо сместился к документалистике. В 90-е годы фонд "Ковчег" учредил ежегодную международную награду имени Брижит Бардо за лучший фильм о животных. Победителей она отбирала лично.

Личная жизнь и характер

Ее романы активно обсуждала пресса, однако сама Бардо редко комментировала личную жизнь, предпочитая говорить откровенно только в автобиографии. В зрелые годы она прошла серьезное лечение, с которым справилась мужественно и без публичных жалоб.

Иногда ее резкие высказывания вызывали бурную критику и обвинения, но Бардо всегда говорила прямо и без оглядки. Ее жизнь сложилась как цепь самостоятельных решений и побед, достигнутых без опоры на чужую помощь.

Политическая позиция и общественный голос

Вскоре гражданская активность Брижит Бардо стала заметной: светская хроника осталась в прошлом, на ее месте появился жесткий и прямой голос, обращенный к государству. При президентстве Эммануэля Макрона эта линия стала особенно заметной и приобрела форму регулярных открытых обращений к власти.

В 2018 году Бардо опубликовала письмо президенту с призывом принять конкретные меры в сфере защиты животных. В 2020-м французская пресса писала о ее резком обращении к Макрону, где она прямо упрекала руководство страны в бездействии.

Основанный Брижит фонд также выступал против использования меха животных для изготовления модных аксессуаров, против истребления тюленей, за закрытие пушных, в частности норковых, ферм, а также поддерживал законодательные инициативы о прекращении содержания дельфинов и косаток в условиях, не соответствующих требованиям благополучия животных.

В мае 2025 года на сайте фонда появилось новое открытое письмо с требованием запретить традиционную охоту с гончими. Бардо называла эту практику пережитком прошлого и настаивала на ее отмене на государственном уровне.

Отношения с властью при этом оставались конфликтными. Бардо резко критиковала попытки подменить системные изменения декларациями и подчеркивала, что гуманное обращение с животными не должно зависеть от политического цикла. Ее позиция часто вызывала раздражение, порождала споры и обвинения в радикализме, однако оставалась предельно прозрачной и неизменной по сути.