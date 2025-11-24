https://ria.ru/20251124/bardo-2057242577.html
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо - РИА Новости, 24.11.2025
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо вновь была госпитализирована в Тулоне, она находится в больнице уже около десяти дней, сообщила в понедельник газета Var-Matin... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:30:00+03:00
2025-11-24T19:30:00+03:00
2025-11-24T19:31:00+03:00
культура
в мире
тулон
брижит бардо
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151283/82/1512838209_0:244:2804:1821_1920x0_80_0_0_acdde8aac7b5648d539ace487a3c5db5.jpg
https://ria.ru/20251023/bardo-2049972625.html
тулон
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151283/82/1512838209_0:0:2804:2103_1920x0_80_0_0_0624e26816b8d061da1d5138090f6d09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тулон, брижит бардо, франция
Культура, В мире, Тулон, Брижит Бардо, Франция
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
Var-Matin: актриса Брижит Бардо находится в больнице в Тулоне уже десять дней