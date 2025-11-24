Рейтинг@Mail.ru
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
19:30 24.11.2025
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо - РИА Новости, 24.11.2025
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо вновь была госпитализирована в Тулоне, она находится в больнице уже около десяти дней, сообщила в понедельник газета Var-Matin... РИА Новости, 24.11.2025
В Тулоне снова госпитализировали Брижит Бардо

Var-Matin: актриса Брижит Бардо находится в больнице в Тулоне уже десять дней

Брижит Бардо
Брижит Бардо
Брижит Бардо. Архивное фото
Брижит Бардо. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо вновь была госпитализирована в Тулоне, она находится в больнице уже около десяти дней, сообщила в понедельник газета Var-Matin со ссылкой на источники.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось.
"Очередное пребывание в больнице для Брижит Бардо… Ярая зоозащитница прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована", - говорится в статье.
Брижит Бардо - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Брижит Бардо рассказала о состоянии своего здоровья
23 октября, 04:00
 
