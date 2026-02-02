Поклонница Бардо выиграла 5 миллионов евро, купив газету и лотерейный билет

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Француженка купила в табачном магазине Ниццы на юге страны лотерейный билет вместе с газетой о смерти французской актрисы Брижит Бардо и, после участия в лотерее, выиграла 5 миллионов евро, передает в понедельник телеканал BFMTV.

За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.