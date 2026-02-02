Рейтинг@Mail.ru
17:05 02.02.2026
Поклонница Бардо выиграла 5 миллионов евро, купив газету и лотерейный билет
в мире
ницца
сен-тропе
франция
брижит бардо
марин ле пен
в мире, ницца, сен-тропе, франция, брижит бардо, марин ле пен
В мире, Ницца, Сен-Тропе, Франция, Брижит Бардо, Марин Ле Пен
Поклонница Бардо выиграла 5 миллионов евро, купив газету и лотерейный билет

BFMTV: француженка выиграла 5 миллионов евро после участия в лотерее

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Француженка купила в табачном магазине Ниццы на юге страны лотерейный билет вместе с газетой о смерти французской актрисы Брижит Бардо и, после участия в лотерее, выиграла 5 миллионов евро, передает в понедельник телеканал BFMTV.
Бардо скончалась 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Похороны актрисы прошли 7 января 2026 года на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции. На похоронах актрисы присутствовали, в частности, певица Мирей Матье и лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Могила французской актрисы Брижит Бардо на Морском кладбище - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Похороны актрисы Брижит Бардо прошли на морском кладбище в Сен-Тропе
7 января, 17:25
7 января, 17:25
"Женщина выиграла 5 миллионов евро... после участия в лотерее. Узнав о смерти Брижит Бардо, женщина, являющаяся поклонницей актрисы, отправилась в табачный магазин Le Riqiuer в Ницце, чтобы купить газету и узнать подробности. Воспользовавшись случаем, она купила билет для участия в специальной новогодней лотерее. Билет оказался выигрышным", - говорится в сообщении.
Обладательница тщательно хранила выигрышный билет в банке из-под варенья на кухне вплоть до дня получения выигрыша. В настоящий момент она и члены ее семьи рассчитывают потратить выигранные деньги на покупку новой квартиры, а также на путешествие в Испанию и город Нью-Йорк в США, уточняет телеканал.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать - художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
18 декабря 2025, 04:16
 
В миреНиццаСен-ТропеФранцияБрижит БардоМарин Ле Пен
 
 
