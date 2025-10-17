СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо

ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции в связи с "тяжелым заболеванием", сообщает радиостанция ici со ссылкой на информированные источники.
"Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне, согласно нескольким источникам, с которыми связалась (радиостанция - ред.) ici Provence, они уточняют, что жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку", - говорится в материале.
Ранее издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже на протяжении трех недель находится в частной больнице Сен-Жан, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщается. Согласно газете, 91-летнюю актрису могут выписать через несколько дней.
