СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо - РИА Новости, 17.10.2025
16:17 17.10.2025
СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо
СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции в связи с "тяжелым заболеванием", сообщает радиостанция ici со ссылкой... РИА Новости, 17.10.2025
2025
Новости
СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо

ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции в связи с "тяжелым заболеванием", сообщает радиостанция ici со ссылкой на информированные источники.
"Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне, согласно нескольким источникам, с которыми связалась (радиостанция - ред.) ici Provence, они уточняют, что жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку", - говорится в материале.
Ранее издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже на протяжении трех недель находится в частной больнице Сен-Жан, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщается. Согласно газете, 91-летнюю актрису могут выписать через несколько дней.
Брижит Бардо - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Брижит Бардо разочаровалась в Макроне
13 мая, 10:51
 
