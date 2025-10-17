СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо

Ранее издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже на протяжении трех недель находится в частной больнице Сен-Жан, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщается. Согласно газете, 91-летнюю актрису могут выписать через несколько дней.