Брижит Бардо похоронят на морском кладбище в Сен-Тропе, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
22:13 29.12.2025
Брижит Бардо похоронят на морском кладбище в Сен-Тропе, сообщают СМИ
Брижит Бардо похоронят на морском кладбище в Сен-Тропе, сообщают СМИ
Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, а не в ее саду,... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, сен-тропе, франция, брижит бардо
В мире, Сен-Тропе, Франция, Брижит Бардо
Брижит Бардо похоронят на морском кладбище в Сен-Тропе, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, а не в ее саду, сообщает в понедельник радиостанция ici.
Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года, сообщало в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд Бардо. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на знакомую с Бардо журналистку Венди Бушар сообщала, что похороны актрисы состоятся в ее саду у моря в Сен-Тропе.
Брижит Бардо во время съемок программы Парад конца года - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Легенда столетия: какой была Брижит Бардо
28 декабря, 14:58
"Бриджит Бардо по итогу будет похоронена на морском кладбище знаменитого курортного городка (Сен-Тропе - ред.). Похороны запланированы на среду 7 января. Церемония начнется в церкви в 11.00 по местному времени", - говорится в материале.
Бардо в последние годы жизни часто говорила, что желала бы быть похороненной в своем саду, однако по неизвестным причинам она изменила свою последнюю волю, уточняет ici.
Актриса будет покоится лицом к Средиземному морю, которое она всегда любила, неподалеку от могил французских композитора Эдди Барклая и кинорежиссера Роже Вадима, говорится в материале.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
Бриджит Бардо в испанском платье с кувшином в руках, 1960-е - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Редкая красавица и яркий оппонент Макрона: чем поражала Брижит Бардо
28 декабря, 15:55
 
В миреСен-ТропеФранцияБрижит Бардо
 
 
