https://ria.ru/20260107/bardo-2066732495.html
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы - РИА Новости, 07.01.2026
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:34:00+03:00
2026-01-07T12:34:00+03:00
2026-01-07T15:42:00+03:00
в мире
сен-тропе
франция
тулон
брижит бардо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066738564_0:175:2200:1413_1920x0_80_0_0_328afde46759102834dd9ff402734c85.jpg
https://ria.ru/20251117/statuya-2055518752.html
https://ria.ru/20251228/bardo-2065172744.html
сен-тропе
франция
тулон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066738564_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_cfd03b20d58b16451dc7860c1aad7509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сен-тропе, франция, тулон, брижит бардо
В мире, Сен-Тропе, Франция, Тулон, Брижит Бардо
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Муж Брижит Бардо Д'Ормаль назвал рак причиной ее смерти
ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости.
Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил
ее муж Бернар Д'Ормаль.
Бардо
скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. Похороны пройдут 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе
на юге Франции
.
"Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал", — сказал Д'Ормаль в интервью журналу Paris Match.
Супруг актрисы рассказал, что она страдала от сильных болей в спине, которые ее истощали. По его словам, в последние месяцы Бардо заявляла, что ей надоело и она хочет уйти.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне
, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже
. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде
в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.