Рейтинг@Mail.ru
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 07.01.2026 (обновлено: 15:42 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/bardo-2066732495.html
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы - РИА Новости, 07.01.2026
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:34:00+03:00
2026-01-07T15:42:00+03:00
в мире
сен-тропе
франция
тулон
брижит бардо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066738564_0:175:2200:1413_1920x0_80_0_0_328afde46759102834dd9ff402734c85.jpg
https://ria.ru/20251117/statuya-2055518752.html
https://ria.ru/20251228/bardo-2065172744.html
сен-тропе
франция
тулон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066738564_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_cfd03b20d58b16451dc7860c1aad7509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сен-тропе, франция, тулон, брижит бардо
В мире, Сен-Тропе, Франция, Тулон, Брижит Бардо
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы

Муж Брижит Бардо Д'Ормаль назвал рак причиной ее смерти

© REUTERS / Charles PlatiauБрижит Бардо
Брижит Бардо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Charles Platiau
Брижит Бардо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль.
Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. Похороны пройдут 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции.
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии открытия статуи Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
17 ноября 2025, 16:43
"Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал", — сказал Д'Ормаль в интервью журналу Paris Match.
Супруг актрисы рассказал, что она страдала от сильных болей в спине, которые ее истощали. По его словам, в последние месяцы Бардо заявляла, что ей надоело и она хочет уйти.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
Брижит Бардо во время съемок программы Парад конца года - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Легенда столетия: какой была Брижит Бардо
28 декабря 2025, 14:58
 
В миреСен-ТропеФранцияТулонБрижит Бардо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала