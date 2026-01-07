Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль.

Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. Похороны пройдут 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции

"Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал", — сказал Д'Ормаль в интервью журналу Paris Match.

Супруг актрисы рассказал, что она страдала от сильных болей в спине, которые ее истощали. По его словам, в последние месяцы Бардо заявляла, что ей надоело и она хочет уйти.

В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне , где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже . Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.