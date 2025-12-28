Умерла Брижит Бардо

"Фонд Брижит Бардо с глубокой печалью сообщает о кончине своего основателя и председателя Брижит Бардо, всемирно признанной актрисы и певицы, которая решила бросить свою престижную карьеру, чтобы посвятить жизнь и энергию защите животных и своему фонду", — цитирует агентство заявление фонда.
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже.
В 1948-м она поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где три года посещала класс русского хореографа Бориса Князева.
В начале карьеры работала моделью — уже в 14 лет снялась для журнала "Сад моды", в 1949 году ее фото впервые появилось на обложке Elle.
В 1952-м дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра".
В 1956 году главная роль в мелодраме "И Бог создал женщину" сделала Бардо мировой знаменитостью.
Среди популярных картин с участием актрисы: "Парижанка", "Вива, Мария!", "Истина", "Презрение", "В случае несчастья", "Шалако", "Бабетта идет на войну" и другие.
После съемок в комедии "История про Колино-юбочника" в 1973-м Бардо ушла из кинематографа.
За почти 20-летнюю карьеру актриса снялась в более чем пятидесяти фильмах, почти во всех играла роковых красоток и соблазнительниц.
Также она записала свыше 70 песен.
В 1986 году она основала фонд защиты животных.
Бардо четыре раза была замужем, в браке с актером Жаком Шарье у нее родился сын Николя.
В ноябре газета Var-Matin написала о госпитализации актрисы в Тулоне, не уточнив причину ухудшения ее здоровья.
В октябре сообщалось, что она перенесла операцию из-за тяжелой болезни.
