Умерла Брижит Бардо
Культура
 
12:45 28.12.2025 (обновлено: 15:53 28.12.2025)
Умерла Брижит Бардо
Умерла Брижит Бардо
Легендарная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее фонд.
Умерла Брижит Бардо

Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Легендарная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее фонд.
"Фонд Брижит Бардо с глубокой печалью сообщает о кончине своего основателя и председателя Брижит Бардо, всемирно признанной актрисы и певицы, которая решила бросить свою престижную карьеру, чтобы посвятить жизнь и энергию защите животных и своему фонду", — цитирует агентство заявление фонда.

Информация о дате и месте кончины актрисы не приводится.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И Бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем пятидесяти кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильма актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
 
