Брижит Бардо уже три недели находится в больнице Тулона
Брижит Бардо уже три недели находится в больнице Тулона - РИА Новости, 16.10.2025
Брижит Бардо уже три недели находится в больнице Тулона
Французская актриса Брижит Бардо уже три недели находится в больнице в городе Тулоне на юго-востоке Франции, она перенесла операцию в связи с "тяжелым... РИА Новости, 16.10.2025
культура
в мире
тулон
франция
брижит бардо
тулон
франция
Брижит Бардо уже три недели находится в больнице Тулона
Nice-Matin: Брижит Бардо прооперировали из-за тяжелой болезни