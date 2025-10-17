https://ria.ru/20251017/bardo-2048961498.html
Брижит Бардо вернулась домой после операции, сообщили СМИ
Брижит Бардо вернулась домой после операции, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Брижит Бардо вернулась домой после операции, сообщили СМИ
Французская актриса Брижит Бардо, перенесшая операцию в связи с "тяжелым заболеванием", вернулась домой из больницы, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со
тулон
AFP: Брижит Бардо вернулась домой после операции
ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо, перенесшая операцию в связи с "тяжелым заболеванием", вернулась домой из больницы, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя кинозвезды.
Ранее радиостанция ici передавала, что Бардо
постепенно идет на поправку. До этого издание Nice-Matin сообщило, что актриса уже на протяжении трех недель находится в частной больнице в Тулоне
, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось.
"Теперь она отдыхает у себя дома, не будет отвечать ни на какие запросы и просит всех уважать ее частную жизнь и покой", - цитирует агентство переданное ему заявление.
Бардо была госпитализирована "на короткое время" для проведения "небольшого хирургического вмешательства, которое прошло особенно удовлетворительно", уточняет Франс Пресс. Она поблагодарила сотрудников больницы и всех тех, кто беспокоился о состоянии ее здоровья, говорится в материале.