Брижит Бардо вернулась домой после операции, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо, перенесшая операцию в связи с "тяжелым заболеванием", вернулась домой из больницы, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя кинозвезды.

Ранее радиостанция ici передавала, что Бардо постепенно идет на поправку. До этого издание Nice-Matin сообщило, что актриса уже на протяжении трех недель находится в частной больнице в Тулоне , где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось.

"Теперь она отдыхает у себя дома, не будет отвечать ни на какие запросы и просит всех уважать ее частную жизнь и покой", - цитирует агентство переданное ему заявление.