Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер - РИА Новости, 15.11.2025
22:31 15.11.2025
Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер
Французский лирик Жан-Макс Ривьер, прославившийся авторством текстов песен для легенд французской поп-сцены, умер в возрасте 88 лет
2025
Новости
Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер

Французский лирик Жан-Макс Ривьер умер в возрасте 88 лет

© SACEM/YouTubeЖан-Макс Ривьер
Жан-Макс Ривьер - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© SACEM/YouTube
Жан-Макс Ривьер. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Французский лирик Жан-Макс Ривьер, прославившийся авторством текстов песен для легенд французской поп-сцены, умер в возрасте 88 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью Ривьера.
"Жан-Макс Ривьер, автор текстов многочисленных песен Брижит Бардо, Далиды, Жюльет Греко, Франсуазы Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержа Реджани, умер в субботу в возрасте 88 лет в городе Руайан", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что кроме работы с певицами Ривьер записывал также и собственную музыку, а позже возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM), занимающееся защитой авторских прав музыкантов.
 
