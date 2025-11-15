https://ria.ru/20251115/chp-2055226916.html
Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер
Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер
Умер автор песен легенд французской поп-сцены Жан-Макс Ривьер
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Французский лирик Жан-Макс Ривьер, прославившийся авторством текстов песен для легенд французской поп-сцены, умер в возрасте 88 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью Ривьера.
"Жан-Макс Ривьер, автор текстов многочисленных песен Брижит Бардо
, Далиды, Жюльет Греко, Франсуазы Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержа Реджани, умер в субботу в возрасте 88 лет в городе Руайан", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что кроме работы с певицами Ривьер записывал также и собственную музыку, а позже возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM), занимающееся защитой авторских прав музыкантов.