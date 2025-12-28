Рейтинг@Mail.ru
Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо - РИА Новости, 28.12.2025
20:44 28.12.2025
Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо
Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо - РИА Новости, 28.12.2025
Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо
Поклонники несут цветы к вилле "Ла-Мадраг" легендарной французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, скончавшейся в возрасте 91 года, в Сен-Тропе на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:44:00+03:00
2025-12-28T20:44:00+03:00
в мире
франция
сен-тропе
париж
брижит бардо
жан-люк годар
в мире, франция, сен-тропе, париж, брижит бардо, жан-люк годар
В мире, Франция, Сен-Тропе, Париж, Брижит Бардо, Жан-Люк Годар
Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо

Поклонники несут цветы к вилле Брижит Бардо в Сен-Тропе

© AP Photo / Philippe MagoniПоклонники несут цветы к вилле "Ла-Мадраг" Брижит Бардо в Сен-Тропе
Поклонники несут цветы к вилле Ла-Мадраг Брижит Бардо в Сен-Тропе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Поклонники несут цветы к вилле "Ла-Мадраг" Брижит Бардо в Сен-Тропе
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Поклонники несут цветы к вилле "Ла-Мадраг" легендарной французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, скончавшейся в возрасте 91 года, в Сен-Тропе на юго-востоке Франции, сообщает издание Var-Matin со ссылкой на свою информацию.
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы.
"В "Ла-Мадраг" люди оставляют цветы перед входом", - пишет издание.
Как отмечается, дорога к вилле перекрыта автомобилем жандармерии.
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.
Брижит Бардо позирует на лужайке в саду отеля Эксельсиор в Венеции. 2 сентября 1958 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Швыдкой объяснил, почему Брижит Бардо не сняли в советском кино
