Брижит Бардо похоронят в ее саду у моря в Сен-Тропе

ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Похороны легендарной французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся в ее саду у моря во французском Сен-Тропе, передает в понедельник радиостанция Franceinfo со ссылкой на знакомую Бардо журналистку Венди Бушар.
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.
"(Брижит Бардо – ред.) будет похоронена в своем саду у моря… (Бардо хотела бы – ред.) воссоединиться с этой землей, которая видела страдания многих существ, но которая также видела и ее борьбу", - приводит радиостанция слова журналистки.
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
