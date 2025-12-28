Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скорбит в связи со смертью легендарной французской актрисы Брижит Бардо, которая "воплощала жизнь, полную свободы".
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.
Винус Уильямс вышла замуж за актера
23 декабря, 22:39
"Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее великодушная страсть к животным, ее лицо, ставшее лицом Марианны (символа Французской Республики - ред.) - Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всемирное сияние. Она трогала нас. Мы скорбим по легенде столетия", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" (RN) Джордан Барделла на своей странице в X назвал актрису пламенной патриоткой, любящей животных, которая "воплощала в себе целую французскую эпоху". Лидер фракции RN во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Бардо была "невероятно французской: свободной, неукротимой, совершенной".
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись
11 декабря, 10:16