Рейтинг@Mail.ru
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 28.12.2025 (обновлено: 15:41 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/bardo-2065174874.html
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо - РИА Новости, 28.12.2025
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скорбит в связи со смертью легендарной французской актрисы Брижит Бардо, которая "воплощала жизнь, полную... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:14:00+03:00
2025-12-28T15:41:00+03:00
франция
тулон
париж
брижит бардо
эммануэль макрон
марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102475/11/1024751174_0:451:1563:1330_1920x0_80_0_0_94d6e88d528c6b865dead280b26d3041.jpg
https://ria.ru/20251223/ulyams-2064199575.html
https://ria.ru/20251211/razvod-2061302517.html
франция
тулон
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102475/11/1024751174_0:304:1563:1476_1920x0_80_0_0_d9b6f95bbb73f724a9aac4878c8aec6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, тулон, париж, брижит бардо, эммануэль макрон, марин ле пен
Франция, Тулон, Париж, Брижит Бардо, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Макрон выразил соболезнования, назвав Брижит Бардо воплощавшей свободную жизнь

© AP PhotoБрижит Бардо во время съемок фильма "Шалако", 1968 год
Брижит Бардо во время съемок фильма Шалако, 1968 год - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скорбит в связи со смертью легендарной французской актрисы Брижит Бардо, которая "воплощала жизнь, полную свободы".
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Винус Уильямс вышла замуж за актера
23 декабря, 22:39
"Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее великодушная страсть к животным, ее лицо, ставшее лицом Марианны (символа Французской Республики - ред.) - Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всемирное сияние. Она трогала нас. Мы скорбим по легенде столетия", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" (RN) Джордан Барделла на своей странице в X назвал актрису пламенной патриоткой, любящей животных, которая "воплощала в себе целую французскую эпоху". Лидер фракции RN во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Бардо была "невероятно французской: свободной, неукротимой, совершенной".
В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована.
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец был владельцем фабрики, а мать художницей. В 1952 году Бардо дебютировала в кино, снявшись в комедии "Нормандская дыра" Жана Буайе. В 1956 году главная роль в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" сделала актрису звездой мировой величины. Она также сыграла главные роли в таких картинах, как "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1961), "Вива, Мария!" (1965) и других. В 1966 году актриса впервые снялась в Голливуде в картине "Милая Брижит", сыграв с актером Джимми Стюартом.
За свою почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем 50 кинокартинах, исполнила более 70 песен. Практически во всех своих фильмах актриса выступала в амплуа роковых красоток и соблазнительниц.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись
11 декабря, 10:16
 
ФранцияТулонПарижБрижит БардоЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала