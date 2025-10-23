Рейтинг@Mail.ru
Брижит Бардо рассказала о состоянии своего здоровья
04:00 23.10.2025
Брижит Бардо рассказала о состоянии своего здоровья
Брижит Бардо рассказала о состоянии своего здоровья
Легендарная французская киноактриса Брижит Бардо, вернувшаяся домой после госпитализации, заявила, что чувствует себя хорошо.
Брижит Бардо рассказала о состоянии своего здоровья

Брижит Бардо после возвращения из больницы заявила, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Легендарная французская киноактриса Брижит Бардо, вернувшаяся домой после госпитализации, заявила, что чувствует себя хорошо.
На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на заявление представителя кинозвезды, что Бардо вернулась домой из больницы. До этого издание Nice-Matin сообщило, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщалось.
"Не знаю, что за идиот распустил этим вечером фейковые новости о моей кончине, но знайте, что я чувствую себя хорошо и не собираюсь уходить", - говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером на странице актрисы в соцсети X.
Информация, о каких именно фейковых новостях идет речь, в сообщении не приводится.
Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР
Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР
14 июня, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
