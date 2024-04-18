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Случаи задержания за рубежом иностранных граждан за шпионаж в пользу России

Случаи задержания за рубежом иностранных граждан за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 18.04.2024

Случаи задержания за рубежом иностранных граждан за шпионаж в пользу России

18 апреля стало известно, что в Германии были задержаны русские немцы 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й. С. по подозрению в работе на спецслужбы РФ и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:50

2024-04-18T13:50

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202418 апреля стало известно, что в Германии были задержаны русские немцы 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й. С. по подозрению в работе на спецслужбы РФ и подготовке диверсий в Германии. По данным издания Spiegel, они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. В конце марта стало известно, что бывший сотрудник ранее расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт был задержан в Австрии по подозрению в якобы передаче РФ тайной информации. 2023В августе 2023 года стало известно, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. 21 сентября Королевская прокурорская служба в Великобритании разрешила предъявить им обвинения в сговоре с целью сбора с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства. 26 сентября граждане Болгарии предстали перед судом. В феврале 2024 года в рамках расследования данного уголовного дела столичная полиция Великобритании предъявила обвинения в шпионаже якобы в пользу России 38-летнему гражданину Болгарии Тихомиру Иванчеву. Как сообщила полиция Лондона, "он обвиняется в сговоре для сбора информации, которая прямо или косвенно полезна врагу с целью нанесения ущерба безопасности и интересов государства".С марта по июль в Польше, как утверждает издание Gazeta Polska, были задержаны граждане Украины, Белоруссии и России, которым предъявлены обвинения в "шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ". https://ria.ru/20230719/polsha-1885120671.html 22 ноября 16 подозреваемых (12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин) в причастности к организованной преступной группировке и шпионаже в пользу России признали вину и согласовали со следствием приговоры в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями. В обвинении значилось, что члены группы вели "оперативную работу по сбору информации об объектах критической инфраструктуры", в частности это касается аэропортов в Ясенке и Гдыне, железнодорожного вокзала в Жешуве, морских портов в Гданьске и Гдыне, военных заводов и воинских частей. Кроме того, члены группы занимались "приобретением запчастей для видеокамер, покупкой и регистрацией SIM-карт, проведением наблюдения за отдельными объектами, установкой GPS-передатчиков на поездах, вербовкой людей, которые возьмутся за выполнение порученных задач, передачей заработной платы и дезинформационной деятельностью".Сроки лишения свободы для обвиняемых составили от 2 лет 11 месяцев до 6 лет, штрафы – от 5 тысяч злотых (около 1,2 тысячи долларов) до 20 тысяч злотых (около 5 тысяч долларов), конфискация – от 5,7 тысячи злотых (около 1,4 тысячи долларов) до 20,5 тысячи злотых (около 5,1 тысячи долларов). Также часть обвиняемых была приговорена к уплате по 5 тысяч злотых (около 1,2 тысячи долларов) в Фонд постпенитенциарной помощи. 202219 декабря стало известно, что гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации СМИ, речь идет о "сыне дипломата", который якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию". Позднее прокуратура Вены заявила, что подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина Греции не задерживали, и он не ограничен в свободе передвижения, однако он должен быть доступен, если к нему возникнут вопросы. В конце декабря в Баварии был задержан сотрудник BND Карстен Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве утверждал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждали, что Л., вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине. Позднее был задержан второй фигурант дела, бизнесмен Артур Е., по данным прокуратуры, передававший информацию в Москву. Карстен Л. отрицает свою вину.30 сентября Специальная прокуратура Черногории заявила о задержании двух человек, связанных со спецслужбами России. Ранее глава правительства Черногории сообщал, что речь идет об акции, которая проводилась в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов Черногории. По подозрению в создании преступной группы и шпионажа были арестованы бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, а также гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. 2021В конце 2021 года Латвии были задержаны два гражданина за шпионаж в пользу России. Возбуждено два уголовных процесса по статье "шпионаж". 30 декабря 2021 года Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого. Спецслужба сообщила, что в ходе расследования было установлено, что подозреваемый использовал контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке сведений о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории балтийской республики. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации, добавили в СГБ. Что касается второго уголовного дела, лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, в предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России. Сообщается, что подозреваемые встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Оба подозреваемых находятся под арестом. 10 августа в городе Потсдаме (земля Бранденбург, ФРГ) был задержан гражданин Великобритании Дэвид С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу. В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. Генеральная прокуратура Германии сообщила, что операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств. До своего задержания подозреваемый был сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Его обвинили в том, что с ноября 2020 года сотрудничал с иностранной спецслужбой и передал "по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы", за что получил вознаграждение за наличными. По данным прокуратуры, сумма вознаграждения неизвестна. В феврале 2023 года стало известно, что Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был приговорен к 13 годам и двум месяцам тюремного заключения. 10 июня в Латвии был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России депутат сейма страны Янис Адамсонс. Задержание произошло после того, как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. В ноябре 2023 года Рижский городской суд приговорил бывшего депутата парламента Латвии Яниса Адамсонса к 8,5 годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора по обвинению в шпионаже в пользу России. Геннадий Силонов также признан виновным, его приговорили к лишению свободы на срок 7 лет и шесть месяцев, а также двум годам пробационного надзора. 31 мая в Варшаве (Польша) был задержан гражданин страны Януш Н. по обвинению в шпионаже в пользу России. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции. По данным агентства РАР, задержанный работал журналистом в крупном издании Wprost. По сообщению прокуратуры, он вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его "коллега". По поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, Януш Н. пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран. При обыске в квартире у подозреваемого изъяли более 300 тысяч злотых (порядка 80 тысяч долларов) и множество электронных носителей информации. Янушу Н. было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу спецслужб России, а также в нарушении закона о наркотиках и подделке документов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В феврале 2024 года дело было направлено в суд. 17 мая стало известно, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции. Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". В феврале 2023 года стало известно, что мужчина был приговорен к полутора годам лишения свободы. 30 марта итальянские карабинеры задержали капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Вместе с ним был задержан офицер ВС РФ, аккредитованный при посольстве в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу. Инцидент спровоцировал дипломатический скандал. Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. В марте 2023 года стало известно, что военный трибунал Рима признал офицера ВМС Италии Вальтера Биота виновным в шпионаже в пользу РФ и приговорил его 30 годам лишения свободы. 19 марта прокуратура Болгарии заявила о задержании шести человек, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Одного подозреваемого отпустили под залог. По сообщениям СМИ, под стражей находятся бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. Отмечается, что у Петрова дома при обыске нашли секретные документы НАТО. В прокуратуре Болгарии утверждают, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, у которой есть гражданство обеих стран. Расследование дела о шпионаже вызвало дипломатический скандал, власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Дело было передано в суд в конце 2021 года, и с тех пор информация о нем не появлялась. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, болгария, великобритания, справки, главное разведывательное управление рф, федеральная разведывательная служба германии, нато