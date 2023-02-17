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Британец получил более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Британец получил более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 17.02.2023

Британец получил более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Бывший сотрудник британского посольства в Германии Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был приговорен более чем к 13 годам тюремного заключения,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:59

2023-02-17T14:59

2023-02-17T14:59

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Бывший сотрудник британского посольства в Германии Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был приговорен более чем к 13 годам тюремного заключения, заявил в пятницу судья Центрального уголовного суда в Лондоне. "По первому пункту обвинений я приговариваю вас к шести годам и двум месяцам тюремного заключения, по пунктам 2-8 - к параллельно отбываемым срокам в семь лет, однако эти сроки будут исполняться последовательно после отбытия наказания по первому пункту обвинения. В результате общий срок будет составлять 13 лет и два месяца", - сказал судья, оглашавший приговор. Трансляцию вел телеканал Sky News. Судья добавил, что отбывать наказание Смит может как в Великобритании, так и в Германии. В первом случае осужденный британец сможет отсидеть в тюрьме только половину срока, после чего будет отпущен по УДО, во втором случае будут действовать правила судебной системы Германии. По словам судьи, Смит за денежное вознаграждение копировал и передавал посторонним лицам, действующим в интересах России, большое количество конфиденциальной информации. В список переданных им документов также входило письмо от занимавшей в то время пост министра внешней торговли Лиз Трасс к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону. Смит был задержан в августе 2021 года в Германии, где работал охранником британского посольства. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В дальнейшем он был экстрадирован из Германии в Великобританию. Смиту были предъявлены обвинения "в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года". Позднее он признал вину по восьми пунктам.

https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html

https://ria.ru/20221219/shpion-1839655780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, великобритания, лиз трасс, борис джонсон