Рейтинг@Mail.ru
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 21.09.2023 (обновлено: 17:10 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/britaniya-1897830511.html
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 21.09.2023
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России
Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России задержанным гражданам Болгарии, следует из заявления,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:58
2023-09-21T17:10
в мире
россия
би-би-си
болгария
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России задержанным гражданам Болгарии, следует из заявления, распространенного в четверг ведомством. В августе телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала, что в Великобритании были задержаны граждане из Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. "Королевская прокурорская служба санкционировала обвинение в сговоре с целью осуществления шпионажа в отношении трех мужчин и двух женщин, подозреваемых в шпионаже в пользу России", - приводятся слова главы отдела ведомства по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Ника Прайса. Уточняется, что речь идет о следующих лицах: 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью сбора в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства. Отмечается, что пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским судом магистратов 26 сентября. Русев, Дзамбазов и Иванова уже были в феврале обвинены в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, сказано в тексте.
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894787927.html
https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html
россия
болгария
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, би-би-си, болгария, великобритания
В мире, Россия, Би-би-си, Болгария, Великобритания
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России

Прокурорская служба Британии обвинила пять болгар в шпионаже в пользу России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России задержанным гражданам Болгарии, следует из заявления, распространенного в четверг ведомством.
В августе телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала, что в Великобритании были задержаны граждане из Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ.
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Великобритания ввела санкции против 11 россиян
7 сентября, 16:30
"Королевская прокурорская служба санкционировала обвинение в сговоре с целью осуществления шпионажа в отношении трех мужчин и двух женщин, подозреваемых в шпионаже в пользу России", - приводятся слова главы отдела ведомства по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Ника Прайса.
Уточняется, что речь идет о следующих лицах: 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью сбора в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства.
Отмечается, что пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским судом магистратов 26 сентября. Русев, Дзамбазов и Иванова уже были в феврале обвинены в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, сказано в тексте.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны
Вчера, 10:53
 
В миреРоссияБи-би-сиБолгарияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала