https://ria.ru/20230921/britaniya-1897830511.html

В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России

В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 21.09.2023

В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России

Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России задержанным гражданам Болгарии, следует из заявления,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:58

2023-09-21T16:58

2023-09-21T17:10

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России задержанным гражданам Болгарии, следует из заявления, распространенного в четверг ведомством. В августе телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала, что в Великобритании были задержаны граждане из Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. "Королевская прокурорская служба санкционировала обвинение в сговоре с целью осуществления шпионажа в отношении трех мужчин и двух женщин, подозреваемых в шпионаже в пользу России", - приводятся слова главы отдела ведомства по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Ника Прайса. Уточняется, что речь идет о следующих лицах: 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью сбора в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства. Отмечается, что пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским судом магистратов 26 сентября. Русев, Дзамбазов и Иванова уже были в феврале обвинены в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность, сказано в тексте.

https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894787927.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

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