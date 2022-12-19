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В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.12.2022

В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:15

2022-12-19T10:15

2022-12-19T11:43

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ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung.Отмечается, что к задержанию 39-летнего подозреваемого был привлечен спецназ.Речь идет о "сыне дипломата", пишет издание. Он, по утверждению газеты, якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".Подозреваемому может грозить до пяти лет заключения, сообщило издание.По информации издания MeinBezirk, речь якобы идет о "сыне бывшего российского дипломата в Вене". Его задержание произошло еще 24 марта в одном из районов австрийской столицы. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов, пишет издание со ссылкой на МВД.По его данным, в настоящее время подозреваемый на свободе, он ждет суда.По утверждению Kronen Zeitung, предполагаемый "шпион" якобы передавал данные "дипломатическим представителям РФ", для этого использовались "точки встреч в районе города", обозначенные "незаметными маркировками".По информации газеты, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции.Как пишет издание, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил "международных следователей" за помощь в выявлении "шпиона".

https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html

https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html

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