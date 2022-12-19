https://ria.ru/20221219/shpion-1839655780.html
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.12.2022
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:15
2022-12-19T10:15
2022-12-19T11:43
в мире
греция
вена
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d2a08416bb57096f1b759cf090f5d88.jpg
ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung.Отмечается, что к задержанию 39-летнего подозреваемого был привлечен спецназ.Речь идет о "сыне дипломата", пишет издание. Он, по утверждению газеты, якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".Подозреваемому может грозить до пяти лет заключения, сообщило издание.По информации издания MeinBezirk, речь якобы идет о "сыне бывшего российского дипломата в Вене". Его задержание произошло еще 24 марта в одном из районов австрийской столицы. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов, пишет издание со ссылкой на МВД.По его данным, в настоящее время подозреваемый на свободе, он ждет суда.По утверждению Kronen Zeitung, предполагаемый "шпион" якобы передавал данные "дипломатическим представителям РФ", для этого использовались "точки встреч в районе города", обозначенные "незаметными маркировками".По информации газеты, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции.Как пишет издание, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил "международных следователей" за помощь в выявлении "шпиона".
https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html
https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html
https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html
греция
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_87b2369094f055bb712826e2de3e591b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, вена, россия
В мире, Греция, Вена, Россия
10:15 19.12.2022 (обновлено: 11:43 19.12.2022)
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России
ВЕНА, 19 дек - РИА Новости.
Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung
.
Отмечается, что к задержанию 39-летнего подозреваемого был привлечен спецназ.
Речь идет о "сыне дипломата", пишет издание. Он, по утверждению газеты, якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине
, за "взрывоопасную информацию".
Подозреваемому может грозить до пяти лет заключения, сообщило издание.
По информации издания MeinBezirk, речь якобы идет о "сыне бывшего российского дипломата в Вене". Его задержание произошло еще 24 марта в одном из районов австрийской столицы. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов, пишет издание со ссылкой на МВД.
По его данным, в настоящее время подозреваемый на свободе, он ждет суда.
По утверждению Kronen Zeitung, предполагаемый "шпион" якобы передавал данные "дипломатическим представителям РФ", для этого использовались "точки встреч в районе города", обозначенные "незаметными маркировками".
По информации газеты, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии
. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы
, а также в Россию, Белоруссию
, Турцию
и Грузию
. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции.
Как пишет издание, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил "международных следователей" за помощь в выявлении "шпиона".