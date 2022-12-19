Рейтинг@Mail.ru
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/shpion-1839655780.html
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.12.2022
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:15
2022-12-19T11:43
в мире
греция
вена
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d2a08416bb57096f1b759cf090f5d88.jpg
ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung.Отмечается, что к задержанию 39-летнего подозреваемого был привлечен спецназ.Речь идет о "сыне дипломата", пишет издание. Он, по утверждению газеты, якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".Подозреваемому может грозить до пяти лет заключения, сообщило издание.По информации издания MeinBezirk, речь якобы идет о "сыне бывшего российского дипломата в Вене". Его задержание произошло еще 24 марта в одном из районов австрийской столицы. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов, пишет издание со ссылкой на МВД.По его данным, в настоящее время подозреваемый на свободе, он ждет суда.По утверждению Kronen Zeitung, предполагаемый "шпион" якобы передавал данные "дипломатическим представителям РФ", для этого использовались "точки встреч в районе города", обозначенные "незаметными маркировками".По информации газеты, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции.Как пишет издание, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил "международных следователей" за помощь в выявлении "шпиона".
https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html
https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html
https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html
греция
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763285067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_87b2369094f055bb712826e2de3e591b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, вена, россия
В мире, Греция, Вена, Россия
10:15 19.12.2022 (обновлено: 11:43 19.12.2022)
 
В Вене задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России

© AP Photo / Florian SchroetterСотрудники полиции в Вене, Австрия
Сотрудники полиции в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Florian Schroetter
Сотрудники полиции в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник газета Kronen Zeitung.
Отмечается, что к задержанию 39-летнего подозреваемого был привлечен спецназ.
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 03:07
Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти
Речь идет о "сыне дипломата", пишет издание. Он, по утверждению газеты, якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".
Подозреваемому может грозить до пяти лет заключения, сообщило издание.
По информации издания MeinBezirk, речь якобы идет о "сыне бывшего российского дипломата в Вене". Его задержание произошло еще 24 марта в одном из районов австрийской столицы. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов, пишет издание со ссылкой на МВД.
По его данным, в настоящее время подозреваемый на свободе, он ждет суда.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 06:16Специальная военная операция на Украине
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
По утверждению Kronen Zeitung, предполагаемый "шпион" якобы передавал данные "дипломатическим представителям РФ", для этого использовались "точки встреч в районе города", обозначенные "незаметными маркировками".
По информации газеты, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции.
Как пишет издание, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил "международных следователей" за помощь в выявлении "шпиона".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:13
Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах"
 
В миреГрецияВенаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала