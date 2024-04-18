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В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ
В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ
В Баварии задержаны два человека по подозрению в работе на спецслужбы РФ и подготовке диверсий в Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:42
2024-04-18T09:42
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. В Баварии задержаны два человека по подозрению в работе на спецслужбы РФ и подготовке диверсий в Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре."Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых шпионов. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. На прицеле у них также была немецкая помощь Украине", - пишет издание.Главными подозреваемыми, задержанными этим утром, являются русские немцы 39-летний Дитер С и поддерживавший его 37-летний Александр Й. С. был якобы завербован российскими спецслужбами в 2023 году с задачей саботировать пути поставок оружия Украине.По данным издания, мужчина, который якобы воевал на стороне ДНР между 2014 и 2016 годами, выслеживал военные объекты США в Баварии и, в частности, базу в Графенвёр, где обучаются украинские танкисты, Дитер С.В конце 2022 года в Баварии был задержан сотрудник BND Карстен Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве утверждал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждали, что Л., вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине. Позднее был задержан второй фигурант дела, бизнесмен Артур Е., по данным прокуратуры, передававший информацию в Москву.Карстен Л. отрицает свою вину, о чем в эту среду сообщила защита подсудимого.
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В мире, Германия, Россия, Бавария
В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ
Spiegel: в Баварии задержаны два человека по подозрению в подготовке диверсий
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости.
В Баварии задержаны два человека по подозрению в работе на спецслужбы РФ и подготовке диверсий в Германии, сообщает издание Spiegel
со ссылкой на источники в прокуратуре.
«
"Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых шпионов. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. На прицеле у них также была немецкая помощь Украине", - пишет издание.
Главными подозреваемыми, задержанными этим утром, являются русские немцы 39-летний Дитер С и поддерживавший его 37-летний Александр Й. С. был якобы завербован российскими спецслужбами в 2023 году с задачей саботировать пути поставок оружия Украине.
По данным издания, мужчина, который якобы воевал на стороне ДНР между 2014 и 2016 годами, выслеживал военные объекты США в Баварии и, в частности, базу в Графенвёр, где обучаются украинские танкисты, Дитер С.
В конце 2022 года в Баварии был задержан сотрудник BND Карстен Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве утверждал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждали, что Л., вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине. Позднее был задержан второй фигурант дела, бизнесмен Артур Е., по данным прокуратуры, передававший информацию в Москву.
Карстен Л. отрицает свою вину, о чем в эту среду сообщила защита подсудимого.