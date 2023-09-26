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В Лондоне предстали перед судом болгары, обвиняемые в "шпионаже" на Россию
В Лондоне предстали перед судом болгары, обвиняемые в "шпионаже" на Россию - РИА Новости, 26.09.2023
В Лондоне предстали перед судом болгары, обвиняемые в "шпионаже" на Россию
Пять граждан Болгарии, обвиняемых в "шпионаже" якобы в пользу России, впервые предстали перед судом в Великобритании, где они были задержаны, сообщил телеканал... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:46
2023-09-26T16:46
2023-09-26T17:02
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пять граждан Болгарии, обвиняемых в "шпионаже" якобы в пользу России, впервые предстали перед судом в Великобритании, где они были задержаны, сообщил телеканал Sky News. На прошлой неделе британская прокуратура разрешила предъявить задержанным болгарам обвинения в сговоре с целью сбора с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства. "Пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу России, обвиняемые в сговоре с целью сбора информации, которая может быть полезна противнику, предстали перед судом", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, перед судом предстали 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. При этом Русев, Дзамбазов и Иванова уже были ранее обвинены в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Все обвиняемые присутствовали на заседании в Вестминстерском магистратском суде по видеосвязи и только подтвердили свои имена и даты рождения. Следующее слушание состоится в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 13 октября, передаёт Sky News.
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В мире, Россия, Лондон, Болгария
В Лондоне предстали перед судом болгары, обвиняемые в "шпионаже" на Россию
Sky News: в Лондоне предстали перед судом обвиняемые в "шпионаже" на РФ болгары
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.
Пять граждан Болгарии, обвиняемых в "шпионаже" якобы в пользу России, впервые предстали перед судом в Великобритании, где они были задержаны, сообщил телеканал Sky News
.
На прошлой неделе британская прокуратура разрешила предъявить задержанным болгарам обвинения в сговоре с целью сбора с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года информации, прямо или косвенно полезной для "противника" и способной нанести ущерб безопасности и интересам государства.
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"Пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу России, обвиняемые в сговоре с целью сбора информации, которая может быть полезна противнику, предстали перед судом", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, перед судом предстали 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. При этом Русев, Дзамбазов и Иванова уже были ранее обвинены в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность.
Все обвиняемые присутствовали на заседании в Вестминстерском магистратском суде по видеосвязи и только подтвердили свои имена и даты рождения. Следующее слушание состоится в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 13 октября, передаёт Sky News.
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