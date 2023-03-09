https://ria.ru/20230309/prigovor-1856887621.html

Итальянский офицер получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Итальянский офицер получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 09.03.2023

Итальянский офицер получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Военный трибунал Рима, который в течение года рассматривал дело офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвинявшегося в шпионаже в пользу РФ, в четверг признал его... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:04

2023-03-09T23:04

2023-03-09T23:04

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РИМ, 9 мар – РИА Новости. Военный трибунал Рима, который в течение года рассматривал дело офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвинявшегося в шпионаже в пользу РФ, в четверг признал его виновным и приговорил к 30 годам лишения свободы, сообщило информагентство Ansa. В ходе судебного заседания представитель военной прокуратуры потребовал приговорить морского офицера к высшей мере наказания, предусмотренной итальянским законодательством, - пожизненному заключению. Биоту были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", а также "фотографированием в целях шпионажа". По версии прокуратуры, на службе Биот пользовался "максимальным доверием", что позволяло ему иметь доступ к секретным документам и фотографировать их. В обвинительном заключении указывается, что "получены доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления" и при этом смягчающих обстоятельств обнаружено не было. Адвокат итальянского военнослужащего Роберто Де Вита в своем выступлении заявил, что "у Биота не было возможности защищаться" и поэтому он не считает этот процесс обычным. "Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока Вальтер Биот не будет с честью восстановлен в рядах ВМС", - подчеркнул защитник. Де Вита пояснил РИА Новости, что решение римского трибунала не означает завершения процесса. "Военная юстиция Италии действует на тех же принципах, что и гражданская, поэтому можно ожидать дальнейшего рассмотрения дела в апелляционном, а затем и в кассационном суде", - уточнил он. Что касается параллельного процесса по делу Биота, который уже почти год продолжается в суде присяжных Рима, то, по словам адвоката, очередное судебное заседание состоится там в мае. Ранее Де Вита неоднократно указывал на фактическую идентичность обвинений, предъявленных Биоту со стороны гражданской и военной прокуратуры Италии. В обоих случая они касаются шпионажа, разглашения государственной тайны, а также получения и разглашения секретных сведений. Однако в июне прошлого года Верховный кассационный суд Италии подтвердил законность проведения двух параллельных процессов, разделив их политическую и военную составляющие. Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса, итальянец же был заключен под стражу. Тогда же Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.

https://ria.ru/20230224/shpionazh-1854063579.html

https://ria.ru/20230223/polsha-1853971251.html

https://ria.ru/20230217/prigovor-1852693439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, рим, россия, вмс италии