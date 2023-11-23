https://ria.ru/20231123/polsha-1911244129.html

СМИ: в Польше обвиняемые по делу о шпионаже в пользу России признали вину

СМИ: в Польше обвиняемые по делу о шпионаже в пользу России признали вину - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: в Польше обвиняемые по делу о шпионаже в пользу России признали вину

Обвиняемые по делу о якобы разведывательной деятельности в интересах России в Польше признали вину и согласовали со следствием приговоры в виде лишения свободы... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:04

2023-11-23T10:04

2023-11-23T10:29

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ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Обвиняемые по делу о якобы разведывательной деятельности в интересах России в Польше признали вину и согласовали со следствием приговоры в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями, сообщает агентство РАР.Польские власти регулярно заявляют о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы. Кроме того, в Польше развивается спор вокруг так называемой комиссии о "российском вмешательстве", закон о создании которой сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри самой Польши, так и на международной арене.Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши."В окружной суд Люблина поступило обвинительное заключение в отношении 16 граждан Украины, Белоруссии и России, которые подозреваются в причастности к организованной преступной группировке и шпионаже в пользу России", - говорится в сообщении.По данным агентства, обвиняемыми являются 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин.РАР утверждает, что все обвиняемые "признались в совершении вменяемых им действий" и согласились с предложенными следствием наказаниями. "К обвинительному заключению прокурор приложил ходатайство о вынесении в приговоре согласованных с ними наказаний", - говорится в сообщении.Как сообщается, обвиняемыми украинскими гражданами являются 23-летний Максим Л. и 19-летний Богдан С. из Полтавы, 19-летний Артем А. из Херсона, 23-летний Дмитрий С. из Мелитополя, 33-летний Роман З. из Николаева, 18-летний Ростислав К., 29-летний Андрей П. и 26-летний Алексей П. из Кривого Рога, 24-летний Вадим М. из Винницы, 44-летний Ярослав Б. из Долины, 17-летний Богдан К. из Дубно и 17-летний Артур М. из Чернигова. Обвинения также были предъявлены трем белорусам из Минска: 29-летнему Владимиру П., 39-летнему Михаилу А. и 19-летней студентке Марии М., а также 20-летнему хоккеисту из России Максиму С.По данным агентства, согласованное наказание россиянину составляет 2 года и 11 месяцев лишения свободы, 15 тысяч злотых (около 3,7 тысячи долларов) штрафа, конфискация 5,7 тысяч злотых (около $1,4 тыс). Также, в частности, в случае Максима Л. согласованное наказание составляет 6 лет лишения свободы, 15 тысяч злотых (около $3,7 тыс) штрафа и конфискацию эквивалента полученной выгоды в размере 20,5 тысячи злотых (около $5,1 тыс); Артема А. - 6 лет лишения свободы, 20 тысяч злотых штрафа (около $5 тыс), конфискация 7,2 тысяч злотых (около $1,8 тыс); Владислава П. - 3,5 года лишения свободы, 10 тысяч злотых штрафа (около $2,5 тыс), конфискация 8,2 тысячи злотых (около $2 тыс); Марии М. - 1 год и 1 месяц лишения свободы, 5 тысяч злотых штрафа (около $1,2 тыс долларов). Также прокурор просит приговорить обвиняемых, кроме Дмитрия С., Михаила А., Марии М. и Артура М к уплате по 5 тысяч злотых (около $1,2 тыс) в Фонд постпенитенциарной помощи.В случае несовершеннолетнего Артура М. прокурор обращает внимание на необходимость применения воспитательных мер, "определенных в законе о поддержке и реабилитации несовершеннолетних". Речь идет о размещении обвиняемого в молодежном учебном центре, обязательстве продолжать учебу. В настоящее время он находится в приюте для несовершеннолетних.По данным агентства, в обвинительном заключении утверждается, что "руководитель группы Андрей П. планировал пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины". "С этой целью он искал среди членов группы и за ее пределами лиц, которые возьмутся за выполнение этой задачи за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов", - приводится им выдержка из заключения.Ряд членов группы, по мнению обвинения, занимались среди прочего "приобретением запчастей для видеокамер, покупкой и регистрацией SIM-карт, проведением наблюдения за отдельными объектами, установкой GPS-передатчиков на поездах, вербовкой людей, которые возьмутся за выполнение порученных задач, передачей заработной платы и дезинформационной деятельностью".Обвинение утверждает, что члены группы вели "оперативную работу по сбору информации об объектах критической инфраструктуры", в частности это касается аэропортов в Ясенке и Гдыне, железнодорожного вокзала в Жешуве, морских портов в Гданьске и Гдыне, военных заводов и воинских частей.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20221229/razvedchik-1842270644.html

https://ria.ru/20230803/yuriskonsult-1887926000.html

https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html

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