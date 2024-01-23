https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса

Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса - РИА Новости, 23.01.2024

Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса

Восемь километров по морозу перед смертью прошел кот Твикс, высаженный из поезда в Кирове. Его искали более 300 человек, сотни тысяч россиян подписали петицию с РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T12:18

туризм

туризм

туристы

проблемы - туризм

животные

ржд

самолеты

поезда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922261479_0:136:646:499_1920x0_80_0_0_91ebbd4beb28beb70f48352b6b49fa8c.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Восемь километров по морозу перед смертью прошел кот Твикс, высаженный из поезда в Кирове. Его искали более 300 человек, сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием разобраться в ситуации. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку, в экологическом комитете Госдумы будут заседать по этому поводу. Как трагическая история повлияет на правила перевозки животных и что сделать, чтобы путешествие с домашним любимцем было безопасным, — в материале РИА Новости.Кот с грустными глазамиИнцидент с Твиксом произошел 11 января. Питомец ехал поездом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Переноска, по словам хозяина Эдгара Гайфуллина, была, билет — тоже, в вагоне допускался провоз животных. Сопровождающий, родственник владельца, уснул, а зверь отправился на прогулку по составу. Проводница пояснила, что кот ходил по вагону, а хозяев найти не могли. На остановке она выкинула Твикса в снег (в Сети есть видео).История вызвала большой резонанс. Сотни волонтеров искали Твикса в Кирове. Нашли 20 января уже мертвым. Хозяин подтвердил гибель животного. "Это наш кот", — написал Гайфуллин в телеграм-канале, добавив: "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны". Кота взяли из приюта "за грустные глаза". Свое имя Твикс получил за любовь к сладкому. По словам хозяев, он был очень активным, любопытным и дружелюбным, не проявлял агрессии.Владельцы недавно переехали из Златоуста (Челябинская область) в город Тихвин в Ленинградской области. Питомца на время оставили у родственников, так как перед этим он переболел и восстанавливался после лечения. Кто виноватНесколько сотен тысяч подписей собрала петиция с требованием уволить проводницу (сейчас она временно отстранена от работы) и возбудить против нее уголовное дело. Но мнения разделились. С одной стороны, сотрудница не могла не знать, что в вагоне едет кот, так как у него был билет, да и переноску сложно не заметить. С другой — за животным обязан следить его сопровождающий, а проводница выполняла некие инструкции. Но если хозяин даже куда-то вышел (или уснул), то понятно же, что в этот вагон был продан билет с провозом животного."В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра", — сообщили в ФПК (дочерняя компания РЖД).Проводница несколько раз обращалась к пассажирам вагона с вопросом, кому принадлежит кот, но ей никто не ответил. Тогда, решив, что зверь случайно забежал в вагон во время стоянки на станции, она его выпустила.В ФПК пока не ответили на вопрос, есть ли инструкции, как именно проводник должен действовать в такой ситуации.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку, в экологическом комитете Госдумы будут заседать по этому поводу.Высаживать животных запретят В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и объяснили, что провели служебное расследование. "Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию, — сообщили в компании. — Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК".Так, РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.А проводникам запретят высаживать зверей из поезда. "В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций", — говорится в релизе.В РЖД добавили, что собираются регулярно сотрудничать с организациями помощи беспризорным животным в регионах России."РЖД при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, чтобы найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения", — уточнили в компании.Сейчас, согласно правилам, животные могут ехать в общем вагоне, но в специальных перевозках. Или без клетки, но в отдельном купе, причем выкупленном пассажиром. Крупные собаки — в намордниках и на поводках. И строго на полу."Я не багаж, я — пассажир"В истории железнодорожных перевозок таких громких инцидентов с домашними животными ранее не было. В авиации они случаются чаще. Например, после истории с упитанным котом Виктором, которого не пустили в самолет из-за лишнего веса, несколько авиакомпаний изменили правила перелета с питомцами: увеличили максимально допустимый вес животного для доступа в салон и число зверей, которые могут находиться в самолете одновременно."Маленький кот меняет правила больших людей. <...> Виктор стал символом борьбы за права животных в нашей стране", — писал владелец Михаил Галин в марте 2020-го, комментируя нововведения S7. К сожалению, 5 января этого года кот умер, но благодаря ему авиаперелеты для домашних любимцев стали доступнее.В январе 2020-го произошло сразу несколько трагичных историй: две кошки погибли, собаку забыли погрузить на борт. В итоге в разных странах провели акцию: пользователи соцсетей фотографировали своих животных с табличкой "Я — не багаж. Я — пассажир".В конце прошлого года "Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки питомцев в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Такая опция есть, например, у S7, "Алросы", Utair.В 2023-м на борту самолета "России", следовавшего из Петербурга в Калининград, собака насмерть загрызла кошку. Поэтому авиакомпания просит путешествующих с питомцами использовать только сертифицированные переноски, соответствующие характеристикам перевозимого питомца. "Средства транспортировки должны быть сделаны из металла или прочного пластика, быть в исправном состоянии и иметь надежные замки", — сообщил перевозчик.С хозяев ответственность не снимаютПо мнению экспертов, проблема провоза животных не ограничивается ответственностью перевозчика. Прежде всего следить за зверем должен владелец."Случай с котом Твиксом — пример, что может произойти, если не соблюдать правила. Домашнее животное оказалось вне переноски. Действия проводника не очень корректные, но первой причиной стало именно нарушение правил. Тем более что у других может быть аллергия", — прокомментировал РИА Новости ситуацию зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов."Я считаю, что запрет на высадку домашних животных из поезда справедлив. Но должна быть и ответственность для пассажиров, — отметил эксперт. — Правки необходимо вносить не только во внутренний регламент, но и в Гражданский кодекс. Сейчас животное трактуется как багаж, а так нельзя".По его мнению, все правила перевозки уже написаны, возможны корректировки, но отдельный федеральный закон не нужен."Должна появиться и ответственность хозяев за нарушение правил. Также, если животное из переноски выбралось, необходима инструкция для проводников, что они могут делать. Понятно, что выкидывать точно не стоит, но кому передать — прописать четко", — подчеркнул Зотов.Как путешествовать с животнымВетеринарный врач Ангелина Коба рассказала РИА Новости, как следует готовиться к путешествию с домашним любимцем."Переноски должны отвечать требованиям безопасности. Если животное буйное или активное, всегда можно использовать дополнительные замки, — объяснила ветеринар. — Нужно проверить их, а также защелки. В стрессе звери могут биться головой о клетку и случайно открыть переноску".Если планируется долгий переезд, то клетка должна быть просторной настолько, чтобы животное могло встать в полный рост, выпрямить голову и сделать шаг вперед и назад. Для путешествия длительностью более пяти часов переноску необходимо оснастить поилкой. Если более десяти, нужна кормушка или возможность дать животному еду. Также должны быть подстилка и хорошая вентиляция.Есть животные, которые любят путешествовать. Если же питомец нервничает в поездке, то за неделю следует начать давать успокаивающие мягкого действия. Стоит проконсультироваться у ветеринара, собрать все необходимые документы, которые могут отличаться в зависимости от вида транспорта и места назначения. Прививки нужны обязательно. Ангелина Коба советует хозяевам иметь с собой и средство от аллергии.Если здоровая трехлетняя немецкая овчарка может потерпеть без еды пару суток, то, по словам ветеринара, небольшим животным — кошкам, чихуахуа, йоркширским терьерам — лучше не голодать более шести часов. "В поездку можно отправляться натощак, кормите питомцев на станциях, остановках", — рекомендует Ангелина.Клон Твикса ищет домТрагическая история кота Твикса не только приведет к изменению правил перевозок, но и побудит относиться к животным более ответственно, уверены эксперты.В этом году сотрудникам аэропорта Шереметьево пришлось спасать кошку, брошенную хозяином. А бортпроводники авиакомпании Red Wings выручили кота Лешку, которого хотели усыпить в воздушной гавани в Таиланде из-за отсутствия всего одной справки.Еще эта история может принести счастье "клону" Твикса. Зверя обнаружили в Кирове волонтеры, но он оказался не тем, кого искали. Сейчас животное проходит обследования и ждет, когда ему найдут дом.

https://ria.ru/20240122/proverka-1922816738.html

https://ria.ru/20240123/rzhd-1922903433.html

https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html

https://ria.ru/20240116/safari-1921584824.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, проблемы - туризм, животные, ржд, самолеты, поезда, актуальное - туризм, шереметьево (аэропорт), гибель кота твикса, скандал