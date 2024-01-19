https://ria.ru/20240119/kot-1922284516.html

Хозяйка рассказала историю кота, которого проводница выбросила из поезда

Хозяйка рассказала историю кота, которого проводница выбросила из поезда - РИА Новости, 19.01.2024

Хозяйка рассказала историю кота, которого проводница выбросила из поезда

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда, несколько лет назад взяли из приюта за очень грустные глаза, сообщила РИА Новости владелица животного... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:20

2024-01-19T11:20

2024-01-19T11:20

общество

златоуст

челябинская область

тихвин

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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда, несколько лет назад взяли из приюта за очень грустные глаза, сообщила РИА Новости владелица животного Владислава Гайфуллина. Хозяева кота недавно переехали из Златоуста (Челябинская область) в город Тихвин в Ленинградской области. Питомца на время они оставили у родственников, так как перед этим он переболел (проблемы с кишечником) и должен был полноценно восстановиться после лечения. В январе животное повезли "в семью". "Завели котика в конце 2020 – начале 2021 года, ему на тот момент было около года, забирали из приюта в Челябинске. Ездил муж. Он увидел этот очень грустный взгляд, как-то цепляет за душу, и сразу захотел взять. Посмотришь на круглые глазки Твикса, сердце дрогнет, всегда у него такое грустное личико", - рассказывает владелица кота Владислава Гайфуллина, сравнив его глаза с жалобными глазами кота из "Шрека". Имя питомцу выбирать долго не пришлось, кот оказался большим сладкоежкой, не мог оставаться равнодушным, если рядом ели кекс или выпечку со сгущенкой, тут же настойчиво просил поделиться сладким. Когда в семье появился малыш, то Твикс проявил к нему большой интерес, "ходил знакомиться", агрессии никогда не проявлял, наоборот, всегда был очень дружелюбным. Еще одним пристрастием животного были прогулки: семья выезжала в деревню, где Твикс с удовольствием исследовал окружающий мир. "Кот активный, любознательный, игривый, бегает за мышками, за птичками, за всеми побежит, кого увидит. Ходили с ним гулять на улицу. Кушал все: корма, мясо, супы. Тело у него длинное, в отличие от других котов, в целом он очень плотный, мускулистый, не пухлый, тяжелый, весит три-четыре килограмма. У него мощная шкурка, толстая", - пояснила Владислава. Она добавила, что маленькая дочка скучает по питомцу, интересуется, где кот. По словам женщины, сейчас Твикса ищут 10 волонтеров. Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение, что днем 11 января на стоянке в Кирове проводница выбросила на мороз Твикса из вагона поезда, что установлено по камерам наблюдения. Хозяева кота объявили вознаграждение за информацию о своем питомце. В ситуации разбиралась транспортная полиция, при этом в возбуждении уголовного дела по статье "самоуправство" было отказано "из-за отсутствия состава преступления". По информации ведомства, потерпевшая вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства, подав иск к тому, кого она считает виновником (виновницей) случившегося.

https://ria.ru/20240112/kot-1920939963.html

https://ria.ru/20240106/kot-1919891497.html

златоуст

челябинская область

тихвин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, златоуст, челябинская область, тихвин