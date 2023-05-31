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В Шереметьево нашелся хозяин брошенной в аэропорту кошки

В Шереметьево нашелся хозяин брошенной в аэропорту кошки - РИА Новости, 31.05.2023

В Шереметьево нашелся хозяин брошенной в аэропорту кошки

Хозяин кошки, который десять дней назад оставил переноску с питомцем в зоне вылета внутренних рейсов, нашелся, сообщается в официальном Телеграм-канале... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:14

2023-05-31T12:14

2023-05-31T12:14

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Хозяин кошки, который десять дней назад оставил переноску с питомцем в зоне вылета внутренних рейсов, нашелся, сообщается в официальном Телеграм-канале аэропорта Шереметьево.Мужчину зовут Антон, а кошку, которая успела стать звездой воздушного хаба, – Маруся. Также выяснилось, что ей два года.Пока ее хозяин был в путешествии, всю прошлую неделю животное гостило у семьи Акрама, сотрудника камеры хранения аэропорта. За это время кошке успели дать новую кличку – Джесси, а также предлагали сделать символом воздушной гавани.“Владелец кошечки Антон выразил благодарность и приготовил гостинцы для семьи работника, которая взяла животное под временную домашнюю опеку”, – отмечается в посте. Там также добавили, что аэропорт получил более 40 обращений с предложением помощи.Почему в итоге пассажир улетел без переноски, так и неясно. “Подобные ситуации могут быть предотвращены, если мы вместе примем ответственность за перевозку наших домашних питомцев. Перед путешествием убедитесь, что у вас есть надежный план, и все необходимые формальности соблюдены”, – отмечают представители аэропорта.

https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html

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новости - туризм, шереметьево (аэропорт), животные, домашние животные, аэропорт, куда можно лететь, туризм