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Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024
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13:39 19.01.2024 (обновлено: 14:33 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kot-1922332510.html
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:39
2024-01-19T14:33
происшествия
киров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.
https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове

Прокуратура начала проверку из-за выброшенного из вагона поезда в Кирове кота

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : соцсети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
«
"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.
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