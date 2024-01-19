https://ria.ru/20240119/kot-1922332510.html
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:39
2024-01-19T13:39
2024-01-19T14:33
происшествия
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_1739f909ee223044baae944312c90a80.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.
https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_0aba1e396712f7a23cc60fe8690a1542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров
Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове
Прокуратура начала проверку из-за выброшенного из вагона поезда в Кирове кота
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба
надзорного ведомства.
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
«
"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.
Сенатор усомнился в профпригодности проводницы, выбросившей кота в Кирове