https://ria.ru/20240119/kot-1922332510.html

Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове

Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024

Прокуратура начала проверку из-за кота, выброшенного из вагона в Кирове

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:39

2024-01-19T13:39

2024-01-19T14:33

происшествия

киров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. В РЖД ранее сообщили, что компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы.

https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html

киров

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происшествия, киров