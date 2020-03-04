Кот Виктор стал первым животным, полетевшим по новым правилам S7

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Упитанный кот Виктор, ставший известным после того, как его из-за веса не пустили на борт самолета, стал первым животным, который полетел по новым правилам перевозки зверей в авиакомпании S7, сообщил хозяин кота Михаил Галин на своей странице в Facebook.
Накануне российский авиаперевозчик S7 сообщил, что с марта увеличил допустимый вес животных на рейсе до 10 килограммов. Ранее в компании действовало ограничение по весу животного в 8 килограммов.
"Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан!.. Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, - это кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране", - написал Галин.
Он также опубликовал фото с котом и отметил, что новые правила перевозки в S7 - "первый весомый результат" большой работы огромного количества людей.
В начале ноября 2019 года Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.
История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.