Кот Виктор стал первым животным, полетевшим по новым правилам S7

"Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан!.. Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, - это кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране", - написал Галин.

В начале ноября 2019 года Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.