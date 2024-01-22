https://ria.ru/20240122/proverka-1922816738.html

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса - РИА Новости, 22.01.2024

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, сообщило... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:41

2024-01-22T17:41

2024-01-22T18:31

происшествия

киров

гибель кота твикса

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, сообщило ведомство в Telegram-канале."Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад", — говорится в публикации.В СК напомнили, что кот находился в поезде легально: он ехал в вагоне, где разрешено провозить домашних животных, на него оформили багажную квитанцию.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.

https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html

киров

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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда 2024-01-22T17:41 true PT0M26S

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Наталья Макарова

происшествия, киров, гибель кота твикса, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ржд