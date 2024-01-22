https://ria.ru/20240122/proverka-1922816738.html
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса - РИА Новости, 22.01.2024
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, сообщило... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:41
2024-01-22T17:41
2024-01-22T18:31
происшествия
киров
гибель кота твикса
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ржд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, сообщило ведомство в Telegram-канале."Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад", — говорится в публикации.В СК напомнили, что кот находился в поезде легально: он ехал в вагоне, где разрешено провозить домашних животных, на него оформили багажную квитанцию.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.
https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html
киров
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internet-group@rian.ru
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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
2024-01-22T17:41
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киров, гибель кота твикса, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ржд
Происшествия, Киров, Гибель кота Твикса, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, РЖД
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели выброшенного из поезда кота