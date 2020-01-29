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Туризм
2020-01-29T12:16+0300
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"Я не багаж": что может измениться для животных на борту самолетов
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РИА Новости

"Я не багаж": что может измениться для животных на борту самолетов

08:00 29.01.2020 (обновлено: 12:16 29.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Две кошки погибли, одна сильно пострадала, собаку забыли погрузить на борт — все это произошло за последние две недели. Петицию о гуманности при транспортировке питомцев на самолетах подписали уже более 100 тысяч человек. В Госдуме, Общественной палате и Минтрансе обсуждают изменения правил перевозки животных. О проблемах четвероногих пассажиров — в материале РИА Новости.

Шансов не пострадать не было

"Пора напомнить авиакомпании, что это они обязаны уважать нас и нас много, просто снимайте своих животных рядом с табличкой "Я — не багаж" и завалите этим все социальные сети", — пишет Максим Чумаченко. Его кошки погибли при перелете из Нью-Йорка в Софию через Москву.
Во время пересадки Максиму выдали две сильно поврежденные переноски. Шокированные сотрудники российской авиакомпании разрешили взять кошек в салон. Одна умерла в самолете, вторая — в Болгарии на столе ветеринара.
По его словам, переноски как будто кидали с высоты третьего этажа. Шанса не пострадать при таком обращении у кошек практически не было. Максим Чумаченко сообщил, что будет добиваться уголовного наказания виновных.
Еще один его кот долетел, но с обморожением. По словам владельца, лапки животного примерзли к собственной моче.
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"Ваш пес для нас — как чемодан"

В Москве забыли погрузить на рейс пса по кличке Марвел. Он летел из Перми в Берлин со стыковкой в российской столице.
"Каждый раз на посадку я захожу в числе последних и спрашиваю: "Подтвердите на борту ли моя собака, если нет, оставьте меня с ней в Москве вместе ждать следующий рейс", — поясняет хозяйка Анастасия Штейн. Ее успокоили, но в Берлине выяснилось, что животного в самолете не было.
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"Ваш пес для нас — как чемодан. Видимо, оставили его в Москве", — цитирует Анастасия слова сотрудников перевозчика. Помогла берлинская служба розыска багажа. Они связались с аэропортом, встретили Марвела у самолета и лично передали его хозяйке — по ее словам, "в стрессе, голодного, обезвоженного и потерявшего голос". На возврат животного ушло 12 часов.
Анастасия добавляет, что неприятности бывали и раньше: "В трех поездках из пяти ломали переноску".
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"Бро — не багаж"

О необходимости изменений правил перевозки домашних животных заговорили в конце прошлого года, после истории с котом Виктором, которого удалось пронести в салон с помощью хитрости.
"Бро — не багаж", — писал в соцсети его хозяин Михаил Галин. "Я/Мы толстый кот", — поддерживали его пользователи. Михаил выступил с инициативой пересмотра правил авиаперевозки питомцев.
После гибели двух кошек акция переросла в международную. Люди из разных стран фотографируют своих животных с табличкой "Я — не багаж. Я — пассажир".
В авиакомпании сообщили, что ответственность несут грузчики. "Наземное обслуживание наших рейсов обеспечивает "Шереметьево Хендлинг", и фирма полностью это признает, — указал перевозчик у себя на странице в соцсети. — В настоящее время администрация аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование, результаты которого мы обязательно опубликуем. Многие детали происшествия предстоит уточнить".

Отсек и хостес для животных

Перевозчик также предложил изменить "технологию обслуживания грузов и багажа с животными и усовершенствовать действующие нормативы". Пост об этом собрал уже около двух тысяч комментариев.
"Было бы хорошо, если бы была возможность проката в аэропорту надежного, стандартного бокса для провоза животных в багажном отделении, — отмечает Valentina Jordan из Германии. — С автоматической подачей воды, обогревом и возможностью отслеживания состояния питомца".
Такие контейнеры уже тестирует одна американская авиакомпания. Они ярко-розовые, с надежной дверью, отсеками для воды и еды. И самое главное — с GPS, чтобы знать, где находится животное.
"Почему в хвостовой части нельзя сделать отсек, буквально на один-два ряда, оборудованный боксами в два этажа, чтобы можно было брать питомцев в салон", — пишет Светлана Макеева из Красногорска.
Среди предложенных идей — "хостес для животных", который контролировал бы их в полете.

Единые правила и высокие компенсации

Минтранс, Госдума и Общественная палата в целом поддерживают эту инициативу.
В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что надо предоставить людям возможность доплачивать за перевес животного, выкупать соседнее место под переноску.
Замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев пояснил, что конкретные предложения следует проработать глубже, в ближайшее время ведомство планирует собрать рабочую группу.
"По всей вероятности, нужно установить минимальный предел, скажем, восемь килограммов, не требующий дополнительной оплаты, — уточняет председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. — Но, кроме этого, требуется достаточно лояльно относиться к желанию пассажира провезти животное на борту".
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"Мы предлагаем установить ответственность за гибель животного и увеличить компенсацию. Сейчас питомцев оценивают как багаж. При утере — 600 рублей за килограмм на российских рейсах и до 80 тысяч — на международных, — говорит Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. — Нужно разделить и погрузку: багаж — отдельно, живые существа — отдельно".

Что еще можно сделать?

Анастасия Штейн напоминает, что уже есть рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), но им обычно не следуют. "Так, например, на контейнерах должны быть специальные светящиеся знаки, что внутри — живое существо. Стрелки — где верх и низ", — объясняет она.
По ее мнению, авиакомпании обязаны предупреждать, что на борту летит животное. "Вряд ли сотрудники аэропорта настолько не любят зверей, что специально кидают контейнеры", — добавляет она.
В петиции "Мой пес — не чемодан!", которую подписали уже почти 100 тысяч человек, Анастасия призывает сделать информацию о местонахождении и состоянии животного доступной хозяину в любое время с момента оформления на рейс и до получения. И соблюдать российский закон о защите животных: при транспортировке должны удовлетворяться их потребности в пище и воде, а также должна быть обеспечена защита от вредных для них внешних воздействий (статья 18).
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