Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных

"Не совсем корректно было озвучено, что Минтранс не поддержал изменения в ФАПы (Федеральные авиационные правила – ред.). Минтранс считает, что ФАПы должны работать на опережение, ... и если запрос от пассажира идёт, ФАПы должны меняться как можно быстрее и оперативнее. Позиция Минтранса была о том, что конкретные предложения, которые были озвучены, не совсем проработаны, и их надо проработать глубже. И мы готовы это сделать. В ближайшее время соберём (рабочую - ред.) группу .... и, наверное, в горизонте двух недель соберёмся с компаниями на площадке Минтранса", - сказал Белавинцев в ходе круглого стола в ОП РФ.