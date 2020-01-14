Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минтранс РФ не отказался от идеи изменить правила перевозки животных в самолётах и продолжит обсуждать этот вопрос, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Газета "Известия" во вторник сообщила, что Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки домашних питомцев.
"Не совсем корректно было озвучено, что Минтранс не поддержал изменения в ФАПы (Федеральные авиационные правила – ред.). Минтранс считает, что ФАПы должны работать на опережение, ... и если запрос от пассажира идёт, ФАПы должны меняться как можно быстрее и оперативнее. Позиция Минтранса была о том, что конкретные предложения, которые были озвучены, не совсем проработаны, и их надо проработать глубже. И мы готовы это сделать. В ближайшее время соберём (рабочую - ред.) группу .... и, наверное, в горизонте двух недель соберёмся с компаниями на площадке Минтранса", - сказал Белавинцев в ходе круглого стола в ОП РФ.
27 ноября 2019, 04:26Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте
Общероссийское объединение пассажиров ранее предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила провоза животных также выступала Госдума. Замминистра транспорта Александр Юрчик в ноябре сообщил журналистам, что Минтранс изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс.