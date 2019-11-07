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РИА Новости
Туризм

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

18:13 07.11.2019 (обновлено: 22:50 07.11.2019)
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© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке.
Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту пассажир с животным сел в самолет и благополучно долетел до российской столицы. На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что и кота нужно поместить на весы. Оказалось, что питомец отъелся до десяти килограммов, из-за чего его можно перевозить только в багажном отделении.
Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток, однако она отказалась "брать на себя ответственность" и нарушать инструкции. Тогда Михаил снялся с рейса.
Чтобы десятикилограммового кота пустили в салон, мужчина решил найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.
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ТуризмМоскваЛатвияВладивостокРигаШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну да из-за лишнего килограмма у кота самолёт не смог бы взлететь. А если его посадить в багаж, то все в порядке, перегруза не будет. Скотство...
7 ноября, 19:49
Izmail Таукенов
141104016
По правилам действующим во всех авиокомпаниях мира в салоне разрешен перевоз домашних животных весом до 8 килограмм вместе с сумкой переноской. Ситуации, как та, что описанна выше постоянно происходят во всех аэропортах мира не понятно о чём тут писать?
7 ноября, 18:28
nKnakis Kamakis
38210242
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