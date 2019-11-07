В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту пассажир с животным сел в самолет и благополучно долетел до российской столицы. На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что и кота нужно поместить на весы. Оказалось, что питомец отъелся до десяти килограммов, из-за чего его можно перевозить только в багажном отделении.