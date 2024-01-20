https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html

ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса

ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024

ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:23

2024-01-20T14:23

2024-01-20T14:23

происшествия

ржд

россия

гибель кота твикса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница. "В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра", - говорится в Telegram-канале компании. По информации компании, проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там". В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.

https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html

https://ria.ru/20240119/tviks-1922336040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ржд, россия, гибель кота твикса