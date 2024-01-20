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ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024
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14:23 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html
ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса
ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024
ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:23
2024-01-20T14:23
происшествия
ржд
россия
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница. "В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра", - говорится в Telegram-канале компании. По информации компании, проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там". В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html
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происшествия, ржд, россия, гибель кота твикса
Происшествия, РЖД, Россия, Гибель кота Твикса
ФПК провела служебное расследование после гибели кота Твикса

ФПК провела служебное расследование после гибели кота, выброшенного из поезда

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Скоростной поезд . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница.
"В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра", - говорится в Telegram-канале компании.
По информации компании, проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там".
В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было.
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Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
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ПроисшествияРЖДРоссияГибель кота Твикса
 
 
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