https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html

Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы - РИА Новости, 23.01.2024

Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:29

2024-01-23T10:29

2024-01-23T11:37

ржд

гибель кота твикса

происшествия

госдума рф

киров

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом."Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", — отметил он. Колесников добавил, что расследование случая с котом продолжается."Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", — добавил заместитель гендиректора РЖД.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.Хозяин кота пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Накануне руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за случившегося.РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам запретят высаживать их из поездов на улицу.

https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, гибель кота твикса, происшествия, госдума рф, киров