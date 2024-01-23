https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы - РИА Новости, 23.01.2024
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:29
2024-01-23T10:29
2024-01-23T11:37
ржд
гибель кота твикса
происшествия
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом."Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", — отметил он. Колесников добавил, что расследование случая с котом продолжается."Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", — добавил заместитель гендиректора РЖД.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.Хозяин кота пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Накануне руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за случившегося.РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам запретят высаживать их из поездов на улицу.
https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, гибель кота твикса, происшествия, госдума рф, киров
РЖД, Гибель кота Твикса, Происшествия, Госдума РФ, Киров
Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.
«
"Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", — отметил он.
Колесников добавил, что расследование случая с котом продолжается.
"Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", — добавил заместитель гендиректора РЖД.
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Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург
— Санкт-Петербург
во время стоянки в Кирове
высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.
Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.
Хозяин кота пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Накануне руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за случившегося.
РЖД
после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам запретят высаживать их из поездов на улицу.
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