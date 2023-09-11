https://ria.ru/20230911/poezda-1895040225.html

Места у стола, шум в купе, кошки и зайцы. Каковы новые правила в поездах

Места у стола, шум в купе, кошки и зайцы. Каковы новые правила в поездах - РИА Новости, 11.09.2023

Места у стола, шум в купе, кошки и зайцы. Каковы новые правила в поездах

В сентябре 2023 года вступили в силу новые правила Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге. Время подвести первые итоги. Стал ли проезд... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:05

туризм

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. В сентябре 2023 года вступили в силу новые правила Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге. Время подвести первые итоги. Стал ли проезд комфортнее, почему пассажиры конфликтуют и что часто обсуждают в соцсетях — в материале РИА новости.Битвы за место у столаНовый пункт 93 гласит, что в поездах дальнего следования "нижнеполочник" обязан предоставить место у столика соседу сверху для приема пищи. Часы четко прописаны: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут, в обед (12:00 до 15:00) — не более часа.Казалось бы, верхние пассажиры получили законное право спокойно поесть за столом — пусть и по регламенту. Но есть нюанс. По формулировке непонятно, допустимо ли при этом сидеть на нижней полке. Ведь "предоставить место у столика" можно трактовать по-разному.У многих закрепление того, что спокойно решалось на словах, вызвало недоумение."Раньше просто по-человечески даже вопроса не возникало, чтобы кого-то сверху пустить поесть. В детстве, когда я ездила в поездах, еще и ели все вместе, всех угощали. А сейчас надо целую инструкцию писать", — говорит пенсионерка Наталия Морозова. "Культуры нет, в этом причина", — считает менеджер Игорь Васильев.Однако в Федеральной пассажирской компании (ФПК) РИА Новости прокомментировали, что теперь у проводника появилось право урегулировать спор, если он возникнет. А также попросили пассажиров быть "внимательнее и добрее друг к другу"."Данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом", — поясняют в пресс-службе Минтранса России.Парадокс: теми же правилами закреплено, что можно ехать только на своем месте, не претендуя на чужое. Получается, что пассажир нижней полки все же имеет право не пускать к себе соседа?"Согласно нашим опросам, люди считают, что здесь не нужно вводить дополнительное урегулирование. К тому же правило не всегда выполнимо. Этот пункт, наоборот, способен привести к новым спорам. Можно все решить между собой. Случаи острых конфликтов единичны. И их всегда разруливали проводники: находили другое место, пускали поесть в свое купе", — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.Также он добавил, что правило есть, но никакой ответственности за неисполнение не предусмотрено. Получается, кто не захочет — тот не пустит."Надо оставаться людьми"Так что единственный вариант — договариваться. И большинство пассажиров, судя по всему, это умеют. "Два раза в год езжу на Байкал — почти четверо суток в дороге. Ни разу не поднималась эта тема. Наоборот, "верхнеполочников" стараемся спустить вниз, чтобы поели и пообщались с нами. Однажды мне нужно было срочно уехать, пришлось брать верхнюю полку, а молодые люди сами уступали нижнюю, я даже не просила", — вспоминает путешественница Ольга Крылова.В соцсетях предлагают свои варианты: например, сделать в вагонах специальные сидячие купе, где можно нормально поесть или просто посидеть. Или разрешить приходить со своей едой в вагон-ресторан."Работаю проводником давно, ни разу не было конфликтов на этой почве, хотя много раз видела пассажиров верхних полок, которые ели, стоя в коридоре. Чаще возникают проблемы из-за громких разговоров и шума, мешающих другим спать", — отмечает проводник Ольга Осадчая.Музыку тише!Импровизированные концерты под стук колес отныне вне закона. Так же, как репетиции музыкантов, следующих на гастроли. Согласно новым правилам, теперь в вагонах поездов дальнего следования и электричек нельзя играть на музыкальных инструментах, включать колонки и петь в микрофон.Любителям музыки придется слушать ее только в наушниках. "Наконец-то ввели это правило, — говорит пенсионерка Тамара Клюева. — Мало того что некоторые дети всю дорогу орут — еще и родители добавляют шума, включая им на весь вагон мультфильмы и гаджеты. Вместо того чтобы заняться с ребенком, почитать ему тихонько или порисовать с ним. А потом удивляются, что подросшее чадо вечно сидит в телефоне".Впрочем, если жалоб от других пассажиров не будет, то все можно — в данном случае четкой ответственности не предусмотрено.Покажите паспортИ еще несколько нововведений: теперь можно путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истек срок действия."Люди покупали билет, а при посадке оказывалось, что документ просрочен. Даже если всего на день, ехать было нельзя. Сейчас можно — в течение 90 дней. И это очень правильное решение", — считает Илья Зотов.Если билет оформлен на старый паспорт, но его сдали на замену, разрешают ехать по временному удостоверению. Или по новому документу, если он уже получен. Но перевозчик должен будет внести изменения в билеты — без доплаты. Правда, "при наличии технической возможности", о чем говорит пункт 90.На днях в РЖД возобновили реализацию билетов за 90 суток. Поэтому кому-то опять может не хватить одного дня, если проездные документы купили в самом начале продаж.При этом правило, допускающее не более двух ошибок в билете, осталось. Одна может быть в фамилии, имени и отчестве, другая — в номере и серии.О зайцах и не толькоСогласно новым правилам, нельзя высадить безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Ребенка или подростка следует передать сотрудникам полиции."Для поездов дальнего следования правило скорее гипотетическое: сложно представить ситуацию, что туда пустили без билета, все-таки тщательно проверяют. Тем более ребенка без взрослых. Но для электричек — да, этот пункт понятен", — говорит Илья Зотов.Также есть нововведение, касающееся домашних питомцев. "Важно соблюдать права одних пассажиров, не нарушая права других. Поэтому если владелец хочет везти без клетки мелкую собаку, то совершенно оправданно, что теперь он повезет ее по правилам для крупных животных", — поясняет Зотов."Я собак боюсь. Даже маленьких. Как-то случайно купил билет в плацкарт, где можно провозить животных, — не обратил внимание на маркировку. Оказался с соседкой, которая везла двух маленьких собачек. Они были на поводках, но меня это не успокаивало. Пришлось просить проводника пересадить меня хотя бы в другой отсек. Хорошо, что место было", — рассказывает путешественник Александр Неструев.Теперь, например, собаки или кошки могут ехать и в общем вагоне, но в специальных перевозках. Или без клетки, но в отдельном купе, причем выкупленном пассажиром. Крупные собаки — в намордниках и на поводках. И строго на полу.

https://ria.ru/20230712/styuardessa-1883475028.html

https://ria.ru/20230901/poezda-1893526036.html

https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актуальное - туризм, федеральная пассажирская компания, ржд, туризм, проблемы - туризм, куда поехать, общественный транспорт